Usuário do Cartão Metrobus deve se recadastrar até o final do mês

O prazo para recadastramento do Cartão Metrobus, subsídio do Governo de Goiás a usuários do Eixo Anhanguera que dá direito a meia-tarifa, está chegando ao fim. Os usuários nascidos em dezembro têm até o dia 31 para atualizar os dados pessoais e garantir a continuidade do benefício, o que é feito de forma rápida e gratuita, em qualquer Vapt Vupt da grande Goiânia.

Os interessados devem levar carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação, CPF e comprovante de endereço com data recente. Na hora do cadastro, é possível escolher entre 60, 90 ou 120 passagens por mês. A Secretaria de Governo de Goiás (Segov) recomenda que o passageiro não deixe a renovação para os últimos dias, pois as unidades do Vapt Vupt podem ter horário de funcionamento diferenciado em virtude do Natal e Ano Novo.

Vale lembrar que o desconto na tarifa significa economia de R$ 2,00 por passagem, já que o preço praticado é de R$ 4,00. Para validar os créditos, o cartão tem que ser liberado em máquinas instaladas nos terminais de ônibus e no comércio. O saldo não é cumulativo. Neste mês de dezembro, 5.335 aniversariantes estão aptos a realizar o procedimento, mas apenas 331 já cumpriram a obrigação.

As consequências são negativas para o cidadão. Após o fim do prazo, o usuário perde a meia-passagem, mas o nome dele permanece no sistema por 90 dias (3 meses), período em que o benefício ainda pode ser reativado. Depois, é feita a exclusão definitiva do programa. A continuidade do subsídio, assim como um novo calendário de cadastramento e recadastramento devem ser definidos pelo próximo governo.