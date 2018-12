Prefeitura distribui brinquedos no Natal Solidário

A distribuição de brinquedos no Natal Solidário deste ano ocorre neste domingo, 23, às 10h, no Clube do Povo. O evento é uma iniciativa de um grupo de empresários mobilizado em parceria com prefeitura de Goiânia para fazer a distribuição de brinquedos para mil crianças com até 10 anos de idade.

Para o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Ronaldo Vieira, o intuito é presentear as crianças em comemoração ao Natal. “Uma data muito importante, cheia de simbolismo, renovação por marcar o reinício de um novo ano”, destaca. Além das atividades no Clube do Povo, o padre José Halio realizará às 9h, na igreja Nossa Senhora de Aparecida, no setor Campinas, uma missa em ação de graças pelo aniversário do prefeito Iris Rezende, na oportunidade de seus 60 anos de vida pública.

O evento conta com o apoio dos empresários Tarcísio Altântara, proprietário do supermercado Barão; Uelson, um dos proprietários do Supermercado Store; Reinaldo, da empresa Regra; Villis Marra, procuradora de justiça de Goiás; Elbio, da Construtora EBM; deputado estadual Bruno Peixoto; diretora de Eventos e Lazer da Agetul, Eloisa Helena; e Juliana Barroso e Beatriz Gomes, do Enchefs Goiás e a Panificadora e confeitaria Pão Kentão que ofereceram bolo e quitandas a serem distribuído no local. Os brinquedos serão distribuídos pelo Papai Noel às crianças.

“O Natal Solidário marca o espírito de solidariedade presente na data cristã. Essa união entre o poder público e privado com apoio da igreja católica para levar alegria e esperança ao nosso futuro que são as crianças goianienses”, conclui Ronaldo.