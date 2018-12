Vassil Oliveira é anunciado como de secretário de Comunicação de Caiado

Jornalista foi editor-geral da Tribuna do Planalto por duas vezes

Mais três nomes que vão compor o primeiro escalão do governo estadual foram anunciados nesta sexta, 21 pelo governador eleito Ronaldo Caiado (DEM). São eles: o jornalista e ex-editor-geral da Tribuna do Planalto, Vassil Oliveira, que ocupará a Comunicação, o procurador do Estado, Anderson Máximo de Holanda que será secretário da Casa Civil e Juliana Prudente, que comandará a Procuradoria Geral do Estado.

Ao todo, o novo governo, que inicia suas atividades no ano que vem, contará com 17 secretarias. O prefeito de Formosa e ex-secretário de Segurança Pública, Ernesto Roller, também deve ser confirmado para a Secretaria de Governo, nos próximos dias.

Quem é quem na nova gestão do Governo de Goiás

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira (Secretária Estadual de Educação)

Nascida no Paraná, reside em Rondônia desde 1985, mãe de dois filhos, constitui carreira como professora no Estado de RO, é Mestre em Educação e Licenciada em Letras e Pedagogia. Fátima Gavioli é Pós-graduada em Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo (CLP-SP) e Consultora da Fundação Lemann, além de bacharel em Direito.

Rodney Rocha Miranda (Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SESD)

Delegado aposentado da Polícia Federal, Rodney Rocha Miranda tem 54 anos e é formado em Administração e Direito pela UNIUDF, pós-graduado em Carreiras Jurídicas pela Escola Superior da Magistratura do DF e em Segurança Pública pela ANP/DPF/MJ. Foi integrante da Comissão de Reforma das Leis Criminais e autor do texto que originou o projeto de criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Foi por duas vezes secretário de Segurança do Espírito Santo (2003-2005 e 2007-2010) e também secretário de Defesa Social de Pernambuco (2006). Foi prefeito de Vilha Velha (2013-2016) e deputado estadual (2011-2012).

Ricardo José Soavinski (Presidência da Saneago)

Oceanógrafo formado pela Universidade do Rio Grande, Ricardo José Soavinski tem 55 anos, é analista Ambiental Federal de carreira e atual presidente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Foi presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), secretário nacional de Recursos hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná e presidente do Conselho Fiscal da Paraná-Previdência.

Adriano da Rocha Lima (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação – SEDI)

Engenheiro formado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela PUC-Rio, Adriano da Rocha Lima tem 46 anos e é pós-graduado em Planejamento Estratégico de Redes pela Telia Academy (Kalmar-Suécia) e em Administração Executiva de Negócios pela COPPEAD/UFRJ. É mestre em filosofia pela UFRJ e já atuou como engenheiro da Nortel (multinacional de tecnologia da Flórida, nos EUA) e da Promon Eletrônica. Foi diretor de engenharia da Claro Brasil e também fundador e CEO da WebRadar.

Ismael Alexandrino (Secretaria de Estado de Saúde – SES)

Médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Pernambuco com Fellow em Terapia Intensiva pela Universidade de Milão e Bolonha, Ismael Alexandrino é atual diretor-presidente do Instituto Hospital Base e também conselheiro titular do Colegiado Gestor da Saúde do Distrito Federal. Tem MBA em Gestão da Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, foi da diretoria Médica Executiva da DASA, chefe da UTI do Hospital Regional do Gama, Diretor Geral do Hospital de Base do Distrito Federal, superintendente de Saúde da Região Sul do DF e secretário Adjunto de Gestão da Saúde do Distrito Federal.

Marcos Ferreira Cabral (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS)

Prefeito de Santa Terezinha de Goiás pelo terceiro mandato (1997-2000; 2009-2012; 2016-2018), Marcos Ferreira Cabral é filiado ao Democratas e foi um dos fundadores do PFL em Goiás. Tem 49 anos, é formado em Gestão Pública e também técnico em Mineração e em Pavimentação Asfáltica. Já foi vereador em Santa Terezinha de Goiás, diretor do programa Asfalto Novo da Agetop e um dos coordenadores em Goiás da campanha de Ronaldo Caiado à Presidência da República, em 1989.

Wilder Morais (Secretaria de Indústria e Comércio)

O senador Wilder Morais (DEM) é formado em Engenharia Civil, pela antiga Universidade Católica de Goiás (UCG), hoje Pontifícia Universidade Católica (PUC). Entrou na política nas eleições de 2010, em seguida foi convidado a ocupar uma secretaria no Governo. Wilder assumiu vaga no Senado em 2012. Começou sua vida partidária no DEM, depois ingressou no PP. Sem espaço na base do governo para disputar a reeleição, Wilder deixou o PP e voltou para o DEM, a convite de Ronaldo Caiado.

Marcos Roberto Silva (Presidência do Detran)

Advogado com pós-graduação em direito civil e processual civil, foi sócio-fundador do escritório Rios e Silva Advogados Associados S/S, membro da comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-GO 2010/2012 e 2013/2015. Foi Procurador da Câmara Municipal de Mozarlândia 2011 a 2013. Atualmente é Tesoureiro e procurador estadual do Democratas em Goiás.

José Sóter Arantes de Faria (Diretoria operacional do Detran)

Gestor público em contratos e licitações. Trabalhou na Celg D por 33 anos, onde atirou como presidente da Comissão de Licitações da Celg. Foi também Membro dos conselhos de Administração e Fiscal da CelgPar

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt (Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ)

Mestre e doutora em Economia pela EPGE/FGV, Cristiane Alkmin Junqueira é conselheira do CADE, professora da FGV e parecerista da Revista de Direito Administrativo da FGV Direito Rio. Foi secretária-adjunta da Seae/MF, gerente-geral de assuntos corporativos da Embratel, economista do Ibre/FGV, diretora do departamento econômico do Family Office do Grupo Libra e economista do Itaú Asset. Foi também gerente estratégica da Cementos Progreso, diretora da ONG Pacunam (ambos na Guatemala), diretora do departamento econômico da Compañia de Comércio e Exportación e diretora adjunta da Autoridade de Desenvolvimento Local, ambos em Porto Rico.

Juliana Pereira Diniz Prudente (Procuradoria-Geral do Estado)

Formada em Direito pela PUC-GO em 1999, pós-graduada e Mestre em Direito Penal pela UFG em 2002. Ingressou no cargo de Procuradora do Estado em 2003, tendo exercido suas funções na Procuradoria Administrativa, especializada da qual foi chefe no ano de 2018. Por último exerceu o cargo de Subprocuradora para Assuntos Administrativos.

Anderson Máximo de Holanda (Secretaria da Casa Civil)

É Procurador do Estado, especializado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás, possui também especialização em Direito Constitucional pela mesma instituição. Já exerceu a função de Assessor jurídico do Contencioso da Procuradoria-Geral do Município de Goiânia, tenso sido ainda Chefe do Contencioso Tributário da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis – GO. Ocupou também o posto de Procurador-Geral do Estado de Goiás entre 2009 e 2010. Integrou os Conselhos de Administração da CELG e Saneago, exercendo posteriormente os cargos de presidente da CIPA, assessor do Gabinete do Procurador-Geral e Chefe de Gabinete na PGE-GO. Anderson também chefiou a Advocacia Setorial da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de GO e Secretaria de Contratos, Convênios e Projetos Institucionais da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Atualmente preside o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Goiás.

Vassil José de Oliveira (Secretaria de Comunicação)

Formado em Jornalismo pela UFG (1992). Trabalhou na Tribuna do Planalto, O Popular, Diário de Goiás e Rádio Sagres 730. Comandou a assessoria de Imprensa do Palácio das Esmeraldas no governo Alcides Rodrigues. Autor do livro ‘Eleição do Início ao Fim’, sobre os bastidores da campanha de 2006 em Goiás.