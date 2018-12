Roller é confirmado como secretário de Governo

O prefeito de Formosa, Ernesto Roller (MDB), foi confirmado neste sábado (22/12) pelo governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) como futuro secretário de Governo de Goiás. O anúncio foi feito em Formosa ao lado a primeira-dama Polyanna Roller, de secretários municipais e de vereadores da base aliada do prefeito.

Em um breve discurso na sede da prefeitura, Ronaldo Caiado enfatizou o papel importante que o emedebista irá desempenhar em sua gestão. “Peço ao povo de Formosa que autorize a ida do prefeito Ernesto Roller para me ajudar a governar, ocupando a Secretaria de Governo do Estado de Goiás. Por que estou dizendo isso? Porque eu sei da importância dessa cidade. Mas vocês sabem também o momento em que estamos recebendo o Estado”, justificou.

Segundo Ronaldo Caiado, Goiás vive uma situação complicada em função do desequilíbrio fiscal. “As dificuldades são enormes. Por isso a necessidade de termos uma pessoa que tenha uma articulação política, credibilidade moral, capacidade de dialogar tanto com Assembleia Legislativa quanto com o governo federal, fazendo interlocução de governo e representando o governador”, afirmou.

O convite feito pelo governador eleito foi tratado por Ernesto Roller como uma deferência a Formosa, município localizado no Entorno do Distrito Federal, uma das regiões do Estado que deverá ter uma atenção especial do democrata. “Aceito o convite para o exercício de mais uma missão em nome do povo de Formosa. É uma deferência à cidade de Formosa contar com um filho seu num cargo tão importante, notadamente a essa cidade que precisa de tanta ajuda externa para a solução de seus problemas. Pode ter certeza e tranquilidade que Formosa não está perdendo um prefeito, está ganhando um secretário”, garantiu.

Segundo ele, a decisão foi comunicada à classe política do município. “Conversamos com o vice-prefeito, os vereadores, o presidente da Câmara. A postura administrativa não mudará, bem como os propósitos e projetos. Quero tranquilizar a cidade porque toda a minha trajetória foi em prol de Formosa. Saio da minha zona de conforto para cumprir essa missão com a benção e graça de Deus”, reforçou.

O prefeito Ernesto Roller foi um dos principais apoiadores da candidatura de Ronaldo Caiado ao governo, compondo um grupo de prefeitos emedebistas. É natural de Formosa e exerceu por três vezes mandatos de deputado estadual. Também já ocupou cargos como o de secretário de Segurança Pública no governo de Alcides Rodrigues (PRP) e de procurador geral de Goiânia. Em 2016 foi eleito para a Prefeitura de Formosa.