Caiado anuncia mais quatro nomes do secretariado

O governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) apresentou, nesta quarta-feira, 26, mais quatro nomes do secretariado que tomará posse na próxima semana. Antônio Carlos de Souza Lima Neto será o secretário estadual de Agricultura; Rafael Rahif, do Esporte; Andrea Vulcanis, do Meio Ambiente e Edival Lourenço, de Cultura.

A escolha foi feita de maneira “estritamente técnica” e levou em conta a credibilidade, honestidade e competência administrativa de cada um deles.

“Vivemos um momento em que precisamos buscar um profundo detalhamento da ação, função e amplitude de cada secretaria, para definir quais serão os métodos a serem implantados de forma a resolver os problemas de cada pasta. O objetivo é mudar o modelo de gestão em Goiás”, ressaltou.

Para o governador eleito, o principal desafio da a ser criada Secretaria de Meio Ambiente é justamente superar a burocracia que trava investimentos no Estado. “Decidimos trazer alguém que conhece o tema, tem expertise e vai dar celeridade às demandas da pasta com atuação técnica e jurídica. A maior queixa que temos é a morosidade das licenças, o que causa desânimo nos investidores que buscam o Estado”, explicou.

No mesmo sentido, o democrata enalteceu o trabalho do jovem Antônio Carlos Neto à frente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “Tem perfil 100% técnico. Um rapaz que aglutina experiência, teve o apoio de todo o cooperativismo de Goiás, e tem dinâmica moderna e atual de trabalho. Não só atendendo as necessidades atuais do setor, como programando Goiás para uma agricultura moderna e competitiva”, acrescentou.

Caiado destacou que a escolha dos nomes teve total apoio dos políticos aliados, que entendem o momento delicado pelo qual passa o Estado. Inclusive, a coletiva de imprensa foi realizada momentos antes do governador eleito embarcar para Brasília, onde deve ser recebido pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Reforma administrativa

O governador eleito esclareceu, ainda, que o projeto que promoverá mudanças na estrutura administrativa das secretarias e de todo o governo ainda está sendo desenvolvido e será apresentado no próximo ano.

“O objetivo é analisar bem. Sabemos que há coisas que funcionam bem no papel, mas não na prática. Tenho humildade, ninguém é dono da verdade. Estamos implantando o governo como está, com as modificações já propostas, vendo se existem falhas e, assim, se for preciso reformular, faremos antes de encaminhar a proposta para a Assembleia”, antecipou.

Questionado sobre as nomeações para os cargos de segundo e terceiro escalões, Caiado reafirmou que deu total liberdade aos secretários e que, assim, as indicações serão definidas por cada um deles. “Cada um cuidará de sua pasta, levando em conta a eficiência necessária. Serão as pessoas certas nos lugares certos”, arrematou.

Veja o perfil dos indicados

Antônio Carlos de Souza Lima Neto, Secretário de Agricultura

Antônio Carlos de Souza Lima Neto é graduado em Engenharia Agronômica, possui especialização em Formação de Lideranças – Fundação Dom Cabral, é Pós-graduado em Gestão do Agronegócio – REHAGRO. Concluiu também curso de Pós-graduado em Gestão de Negócios – MBA Executivo. IBMEC. Atualmente é Superintendente do SENAR AR/GO.

Edival Lourenço – Secretário de Cultura

Edival Lourenço nasceu em 1952, em Iporá-GO. Funcionário da Caixa Econômica Federal, onde ocupou diversas funções, dentre elas a de Gerente de Marketing, comunicação social e Cultura durante 15 anos. Formado em direito, com pós-graduação e Administração de Marketing, assessorou a presidência da Caixa, no programa de Interiorização dos programas sociais da Caixa. Publicou livros de poesia, crônica e romance. A Centopeia de Neon recebeu o Prêmio Nacional de Romance do Estado do Paraná (1994). Em 2008, foi agraciado com a Comenda Jorge Amado, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, pelo conjunto da obra. Naqueles Morros, Depois da Chuva (Hedra, 2011) foi premiado na categoria romance do Prêmio Jabuti de 2012. Edival Lourenço é o escritor goiano mais premiado no cenário nacional, com uma obra densa e multifacetada, em que o diálogo com a tradição e a modernidade é permeado por sua dicção humorística peculiar.

Andrea Vulcanis – Secretária de Meio Ambiente

Possui graduação em Direito e Mestrado em Direito Sócio Econômico pela PUC Paraná, com foco em Direito Ambiental. É Procuradora Federal, vinculada à Advocacia Geral da União. Conta com mais de 22 anos de experiência, no exercício de cargos jurídicos e de gestão ligados à área ambiental, dentre eles o de Procuradora Geral do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, Superintendente Estadual do IBAMA no Estado do Paraná, Chefe de Gabinete junto a Agência de Águas e Saneamento do Distrito Federal e ultimamente o de Subsecretária de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, tendo ainda exercido a advocacia e consultoria na área ambiental. Foi presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Professora de Direito Ambiental, com diversos livros e artigos publicados na área.

Rafael Ângelo do Valle Rahif – Secretário de Esporte

Bacharel em Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas. Foi diretor social do Country Clube de Goiás por quatro mandatos.