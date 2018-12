Rodney anuncia Odair José como delegado-geral da Polícia Civil

O futuro secretário estadual de Segurança Pública, Rodney Miranda, anunciou nesta quarta-feira (26/12) Odair José como delegado-geral da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). Servidor de carreira da corporação, Odair José Soares foi mais uma escolha técnica para a equipe do governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas).

“Odair José é uma pessoa respeitada por seus pares e pela Polícia Militar. Fazemos questão de ter essa integração entre as polícias. Além disso ele tem prestígio junto ao Ministério Público e ao Judiciário e, coincidentemente, estava na lista tríplice que foi enviada a nós. Tínhamos boas opções e governador e eu fechamos nele pelo bom trabalho que desempenhou”, explicou Rodney Miranda.

Ao falar sobre o convite, Odair José Soares agradeceu o reconhecimento por anos de trabalho. “Aceitei o desafio com o propósito de integrar, unir experiências, inovar e trabalhar com estratégia e planejamento, fazendo com que todos trabalhem com comprometimento. Irei liderar pelo exemplo, buscando eficiência, profissionalismo e credibilidade”, garantiu.

A posse do novo delegado deve ocorrer no dia 3 de janeiro, mesma data dos comandos da PM e dos Bombeiros.

Currículo

Graduado em Direito pelo Instituto Paulista de Ensino Superior Unificado e delegado da Classe Especial, Odair José Gomes tem pós-graduação em Direito Público, foi delegado titular em Planaltina (2001) e em Formosa (2002); delegado regional de Formosa (2003/2006); superintendente de Inteligência da SSP/GO (2007/2010); delegado-chefe da Denarc (2011/2014); superintendente da Polícia Judiciária (2015); e delegado-coordenador da operação Natal/RN/Judiciária – Força Nacional.