Prefeito Iris Rezende anuncia investimentos para Goiânia em 2019

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recebeu a imprensa para um café da manhã nesta quinta-feira, 27, no salão Nobre, do Paço. O chefe do Executivo aproveitou o momento para fazer um balanço dos dois primeiros anos de gestão, onde destacou que foram feitos ajustes e esforços para quitar dívidas e superar desafios, além de buscar mais eficiência nos serviços oferecidos à população.

“Definimos prioridades e reorganizamos as finanças da Prefeitura. Fiz um compromisso com o povo da cidade e tenho convicção de que será cumprido, e Goiânia voltará a ser motivo de orgulho para seus moradores”, destacou.

Iris Rezende citou que o próximo ano será marcado pela continuidade de importantes obras na cidade, como o BRT e Maternidade Oeste, além da pavimentação asfaltica de mais de 30 bairros.

“Vamos asfaltar todos os bairros que ainda faltam em Goiânia. O BRT deve ser concluído até 2020 e a Maternidade Oeste ainda no ano que vem. Já resolvemos problemas antigos da cidade, como a Marginal Botafogo, reativamos a nossa usina de asfalto e vamos iniciar em janeiro o recapeamento de 600 ruas e avenidas na Capital”, ressaltou.

O prefeito também comentou sobre os avanços na Educação e Saúde, com a reforma de todas as 362 unidades educacionais, contratação de professores e servidores administrativos, além da retomada de obras de CMEIs e a licitação para mais 14 unidades no próximo ano. Na saúde, reabertura do Ciams Novo Horizonte e Urias Magalhães, fechados há cerca de quatro anos, reforma de mais de 60 unidades básicas, além da construção da UPA Jardim América e da Maternidade Oeste. Citou ainda a renovação de frotas do SAMU, a contração de mais de 500 novos médicos, além do anúncio de concurso público para diversos cargos na Saúde.