Convênios garantem cursos e reestruturação da Secretaria da Mulher

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Ana Carolina Almeida, assinaram na manhã desta sexta-feira, 28, dois convênios para a execução do projeto “Mulher, Trabalho e Cidadania”, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (SENAI), e outro para a reestruturação da própria Secretaria.

O prefeito destacou que as mulheres ocupam cada vez mais espaço na sociedade e que cumpre o dever de oferecer ações para a qualificação profissional e de incentivo à independência financeira. “Com estes recursos, vamos propiciar que mulheres com baixa renda e pouca escolaridade ingressem no mercado de trabalho”, destacou.

A secretária Ana Carolina Almeida explica que os dois convênios, na ordem de R$ 390 mil para os cursos e de R$ 212 mil para reestruturação do órgão são provenientes do Ministério dos Direitos Humanos. “Serão oferecidos cursos de qualificação profissional como panificação, costura industrial, modelação, assentamento de piso. A novidade é que o SENAI disponibilizará uma unidade móvel para que possamos levá-los a diferentes regiões da cidade e teremos ainda um auxilio transporte para que as mulheres se locomovam até os lugares”, comentou.

Em relação à reestruturação da SMPM, a titular da Pasta conta que serão adquiridos veículos, computadores, mobiliários e máquinas de costura que servirão para atividades da Casa Abrigo e do Centro de Referência.

Já o diretor de Mercado do SENAI, Marcelo Melo, disse que a entidade fica engrandecida ao ajudar o poder público, bem como o trabalho de responsabilidade social no fortalecimento de políticas públicas como oferecer cursos para as mulheres.

Os recursos para celebração dos convênios são provenientes de emendas parlamentares de autoria da senadora Lúcia Vânia.