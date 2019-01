Caiado empossa 20 auxiliares e diz que Goiás terá protagonismo nacional

O governador Ronaldo Caiado (Democratas) empossou nesta quarta-feira (2/1) a maior parte do novo secretariado do Estado. Ao todo, 20 pastas já têm novos comandos. O evento foi realizado no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Antes da cerimônia, em encontro com jornalistas, Caiado destacou o papel da imprensa e reforçou seu compromisso com a transparência.

O secretário de Governo, Ernesto Roller, discursou em nome de todos os auxiliares. “Não estamos assumindo cargos e funções, estamos abraçando um compromisso com o povo do Estado de Goiás”, disse. Para Roller, o governo começa sob a égide do diálogo, da firmeza e da unidade. “Estendamos as mãos e sejamos unidos no propósito de fazer com que a população de Goiás volte a receber benefícios e serviços públicos eficientes. Temos um exemplo a seguir, o do nosso governador, de que a vaidade não impera neste governo.”

Em seu discurso, Ronaldo Caiado se comprometeu a não governar do gabinete: “Se governa é nas ruas, ouvindo, tendo a sensibilidade e podendo decidir prioridades, e podem ter certeza de que dedicarei tempo integral nesses próximos quatro anos”.

Ele ressaltou sua confiança na equipe e disse que estará ao lado dela em todos os momentos delicados. “Não vou cobrar deles milagres, porque não temos este dom, mas vocês vão entender que mudou a maneira de governar o Estado de Goiás”, acrescentou. Os auxiliares têm como missão “devolver o Estado de Goiás ao povo de Goiás”.

O governador também falou de sua motivação: “O que me move na vida não é questão patrimonial, é um conceito muito maior, é um conceito de goianidade, do orgulho que temos de uma terra que durante muito tempo foi tratada como Estado acessório.” Segundo o democrata, Goiás tem capacidade e determinação para se desenvolver e assumir um papel de protagonismo no cenário nacional.

Confira abaixo a lista de auxiliares empossados pelo governador Ronaldo Caiado nesta quarta-feira (2/1). Durante o encontro com jornalistas, ele anunciou ainda que Aderbal Ramos Caiado será o novo presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop).







*AUXILIARES EMPOSSADOS HOJE*

Anderson Máximo de Holanda – Secretário de Estado da Casa Civil

Ernesto Roller – Secretário de Estado do Governo

Juliana Pereira Diniz Prudente – Procuradora-Geral do Estado

Newton Nery de Castilho – Secretário de Estado da Casa Militar

Pedro Henrique Ramos Sales – Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

Adriano da Rocha Lima – Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED)

Andréa Vulcanis – Secretário de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima)

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira – Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce)

Rodney Rocha Miranda – Secretário de Estado da Segurança Pública

Odair José Soares – Delegado-Geral da Polícia Civil

Renato Brum dos Santos – Comandante-Geral da Polícia Militar

Dewislon Adelino Mateus – Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar

Ismael Alexandrino Júnior – Secretário de Estado da Saúde

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt – Secretária de Estado da Fazenda

Marcos Ferreira Cabral – Secretário de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos

Marcos Roberto Silva – Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

Vassil José de Oliveira – Presidente da Agência Brasil Central (ABC)

Antônio Carlos de Souza Lima Neto – Superintendente Executivo de Agricultura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação

Edival Lourenço – Superintendente Executivo de Cultura/Seduce

Rafael Ângelo do Valle Rahif – Superintendente Executivo de Esporte e Lazer/Seduce