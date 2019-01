Lowbrow Lab Arte & Boteco recebe banda Muamba para tributo ao reggae nacional

O projeto “Sexta Tem Concerto”, do Lowbrow Lab Arte & Boteco, contará com um tributo ao reggae nacional nesta sexta-feira (04). A casa abre as portas às 19 horas e o show está previsto para as 22h30. A banda Muamba interpretará músicas de diversas bandas que tocam esse estilo, como Natiruts, Ponto de Equilíbrio, Planta e Raiz, Maskavo, Cidade Negra e Charlie Brown Jr.

Formada por Guto Borges, nos vocais e no violão, Brunno Prudente, no contrabaixo, e George Augusto, na bateria e nos vocais, a Muamba tem quatro anos de existência e traz em seus shows composições do rock, reggae e música brasileira. O Lowbrow Lab Arte & Boteco, que fica na Rua 115 nº 1684, no Setor Sul, em Goiânia, também conta com um bazar de obras de arte até o dia 31 de janeiro.

O público poderá adquirir obras de artistas como Wes Gama, Emilia Simon, Guilherme Eugênio e Santiago Selon, com descontos de até 40%. Prevista para seguir na casa também até o dia 31 de janeiro, a exposição “Feminino Entretramas”, da artista visual Cida Carneiro, tem curadoria de Roan Andrade. As obras da exposição também poderão ser adquiridas com até 40% de desconto. Na sexta-feira (04), a entrada será de R$ 10, até as 22 horas.

Serviço

“Sexta Tem Concerto” – Tributo ao reggae nacional com banda Muamba

Data: 04/01 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 22h30

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684 – Setor Sul)

Reservas: (62) 98140-4607 / 3991-6175

Entrada: R$ 10 (até 22h)