Músicas dos anos 70 e 80 marcam primeiro evento da Monkey no ano

A Monkey Goiânia dará início à programação de 2019 nesta quinta-feira (03), com o evento “Nostalgia”, que terá discotecagem de músicas dos anos 70 e 80. O som será comandado pelos DJs Glauco Brandão e Wendell Viva La Vinil, a partir das 18 horas. Brandão, que é residente da Monkey, começou a tocar em 2016 e foi DJ residente da festa Pop Bear, em Brasília, que era totalmente dedicada ao estilo pop retrô, além de ter tocado na festa Dance to the Radio, que reunia pós-punk, synthpop e gótico.

Passou a discotecar com discos de vinil em 2017 e foi convidado para tocar em casas noturnas de Goiânia. No evento “Nostalgia”, Glauco Brandão levará músicas de artistas como Tears For Fears, The B-52s, Village People, Fernanda Abreu, Afrodite Se Quiser, U2 e ABBA. Já o setlist do DJ Wendell Viva La Vinil para a noite inclui canções de New Order, Depeche Mode, A-Ha, Madonna e Legião Urbana, entre outros nomes. Wendell tem 11 anos de carreira como DJ e 17 anos como baterista.

Ele possui três discos gravados junto com as bandas Transe, Ultrassom e Doentes do Amor. Como DJ, faz discotecagens temáticas com pesquisa musical e é especialista em som retrô. Além disso, o DJ Wendell Viva La Vinil já produziu diversas festas, incluindo “Viva La Vinil”, “Vive Le Rock”, “Noite Brazuca” e “De Volta aos Anos 80 e 90”. A entrada para o evento custa R$ 5. A casa oferecerá dobradinha de caipirinha, cozumel, catuaba e chope puro malte Colombina até meia noite. A Monkey fica na Rua 242 nº 222, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Serviço

“Nostalgia” com DJs Glauco Brandão e Wendell Viva La Vinil

Data: 03/01 (quinta-feira)

Horário: 18h

Local: Monkey Goiânia (Rua 242 nº 222, Setor Leste Universitário – Goiânia)

Contato: (62) 99253-3332

Entrada: R$ 5