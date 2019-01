Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia é empossada

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia, eleita em 04 de dezembro último, foi empossada na manhã desta quarta-feira, 02, em cerimônia realizada no plenário da Casa. O evento contou com a presença do prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, de secretários e outras autoridades municipais.

O vereador GCM Romário Policarpo, do Pros, assume como presidente da Câmara para o biênio 2019/2020. Ele foi escolhido juntamente com os vereadores Clécio Alves (MDB) e Rogério Cruz (PRB), eleitos primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente. Jair Diamantino (DC), Anselmo Pereira (PSDB), Paulo Magalhães (PSD) e Emilson Pereira (Podemos) compõem o secretariado da nova Mesa.

Policarpo tem 31 anos e está no exercício do primeiro mandato como vereador. Foi eleito com 3.185 nas eleições de 2016 pelo PTC. Romário é Natural do Gama-DF, Guarda Civil Metropolitano, formado em Gestão de Segurança Pública pela Uni- Anhanguera e tem grande participação no meio sindical, tendo, inclusive, ocupado o cargo de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia).

O novo presidente diz que pretende fazer uma gestão independente, preservando a autonomia do legislativo municipal, cooperando, entretanto, com a Prefeitura nos projetos que forem de interesse da população goianiense.

Ao agradecer os presentes à sua posse, Romário Policarpo citou o prefeito Iris Rezende e disse que fará uma gestão voltada para os interesses da população goianiense e contribuirá no que for possível com a gestão municipal.

Aos jornalistas, Iris Rezende ratificou a autonomia do legislativo municipal e disse que sempre respeitou a independência daquele poder e que está satisfeito com a contrapartida que a Câmara tem dado à sua gestão, que é voltada aos interesses públicos e de atendimentos às demandas da população.

“Tenho certeza que a relação desta Câmara com o Paço será ainda mais forte, voltada para que tenhamos uma administração exemplar, não só para Goiânia, para Goiás, mas para todo o Brasil”, enfatizou.