Aparecida inicia matrículas para ano letivo de 2019 na próxima segunda-feira

Começa na próxima segunda-feira, 07, o período de matrículas para alunos da rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia. Em 2019 a Secretaria Municipal de Educação dividiu o processo para que os pais ou responsáveis tenham mais tranquilidade na hora de garantir a educação de seus filhos, sendo que o período de 07 a 11 de Janeiro foi destinado às matrículas dos alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e entre os dias 14 a 18 de Janeiro será a vez dos pequenos da Educação Infantil – Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).

Para que as matrículas sejam efetuadas a Prefeitura vai colocar à disposição três plataformas: site http://www.aparecida.go.gov.br/ clicando no banner que aparecerá na abertura, o Telematrícula por meio do telefone 0800 607 0040 para informações e matrículas e uma novidade que é o aplicativo Matrícula Aparecida, já disponível para download nos dois sistemas operacionais mais populares em Smartphones, Android e iOS. No total serão disponibilizadas 14 mil novas vagas.

A segunda etapa da matrícula é a confirmação na unidade escolar selecionada, que pode ser efetuada logo em seguida à matrícula on line levando os documentos necessários. Os alunos dos Cmeis e Escolas Municipais de Tempo Integral (Emei), precisam efetivar a matrícula na Secretaria de Educação, situada na Rua 04, Setor Araguaia, região Central. O prazo é até o dia 18 de Janeiro para as duas modalidades de ensino. Atualmente Aparecida possui mais de 41 mil alunos em 31 Cmeis, quatro Emeis e 55 Escolas de ensino fundamental que atendem de 41 mil estudantes. “Tivemos um acréscimo de mais de seis mil vagas na rede nesses dois anos da gestão e estamos trabalhando para ampliar ainda mais esse número”, garante a secretária de Educação, Valéria Pettersen.

Acesso – Para facilitar o acesso das famílias carentes que não têm condições de fazer a matrícula por nenhuma das plataformas disponíveis, a Secretaria Municipal de Educação vai deixar dez computadores com acesso à internet livres na sede da pasta. Assim, pais ou responsáveis terão mais uma alternativa para garantir que os pequenos tenham uma educação de qualidade. “Criamos mais essa possibilidade para ajudar a população para que ninguém fique fora da escola por falta de oportunidade de matricular seu filho”, acrescentou a secretária.

Investimentos – Consciente de que a educação é o melhor caminho para a construção de um mundo mais igual para todos, a administração municipal de Aparecida tem priorizado esta área. Somente no ano de 2018, mais de quatro mil vagas para o Ensino Fundamental e duas mil para o Ensino Infantil foram disponibilizadas para que os aparecidenses estejam preparados para o futuro.

Além disso, em parceria com o Sesi e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Educação está implantando a Robótica nas escolas. O projeto piloto já está funcionando na Escola Municipal Francisco Rafael Campos, no Conjunto Planície, em Aparecida, e em breve será expandido para outras unidades.

A robótica é uma atividade que consiste no estudo científico, planejamento e elaboração de projetos relacionados a criação e funcionamento de equipamentos e robôs e já encanta os alunos, além contribuir para o desenvolvimento educacional, despertando a criatividade, incentivando o trabalho em equipe e facilitando o aprendizado de disciplinas com matemática, física, química e inglês.

A implantação da Robótica nas escolas faz parte do projeto Aparecida Cidade Inteligente, que tem como objetivo adotar ações que tornem o município conectado integrando todas as áreas, a fim de acelerar o desenvolvimento econômico garantindo melhorias na qualidade de vida da população.

Serviço

Assunto: Coletiva de imprensa sobre início de matrículas escolares para ano letivo 2019

Data: 7 de janeiro (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Auditório da Secretária de Educação (Rua 4 esquina com Rua 4, Setor Araguaia – Aparecida de Goiânia-GO)