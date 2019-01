Caiado empossa comandante do Corpo de Bombeiros 

O crescimento profissional dentro das forças policiais goianas será por mérito. É o que enfatizou o governador Ronaldo Caiado (DEM) na noite desta quinta-feira (3/1) durante a posse do coronel Dewislon Adelino Mateus no comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O governador participou da cerimônia ao lado do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Rodney Miranda, na sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

Caiado explicou que a definição pelo coronel Dewislon tem por base o tripé meritocracia, trajetória profissional e avaliação do secretário Rodney Miranda. “Foi esse o embasamento na escolha de todos os comandantes. Essa é a conduta que apliquei, essa é a conduta que vou aplicar. O cidadão vai crescer por mérito, por trabalho. Essa será a minha diretriz a toda a área de comando da policia civil, militar e bombeiros”, salientou.

Discurso afinado com o do secretário Rodney Miranda, que assegurou a implantação de uma gestão absolutamente técnica, voltada primordialmente para o atendimento do cidadão goiano. Com relação às polícias, explicou, o foco é o enfrentamento da criminalidade. “No caso do Corpo de Bombeiros, é cuidar, fiscalizar, atender e socorrer a população. Essa é a missão precípua dessa tropa que tem uma grande representatividade aqui em Goiás e no resto do Brasil.”

Questionado sobre a expansão da corporação, o secretário disse que há um planejamento, nesse sentido, porém que tudo será feito com cautela. “Esse início vai ser um pouco mais lento por conta, infelizmente, da condição muito precária que recebemos as finanças do Estado. Mas tenho certeza que em breve a gente vai retomar o rumo do crescimento e, a partir daí, também fazer a expansão devida dos trabalhos”, avaliou.

O novo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Dewilson afirmou que irá seguir as orientações do governador Ronaldo Caiado no sentido de reduzir custos e trabalhar com eficiência. “Temos várias ações sendo desenvolvidas, queremos estar mais próximos do cidadão, buscando cada vez mais oferecer um serviço de qualidade e eficiência”, garantiu.

Para essa aproximação com a sociedade, o comandante pretende trabalhar em parceria com os demais órgãos da administração estadual, entre eles a Secretaria de Educação, na promoção de ações de conscientização. “Queremos ações operacionais, mas também de prevenção”, pontuou.