Filme nacional pré-indicado ao Oscar estreia dia 14 de fevereiro no Brasil

“Tito e os Pássaros”, filme brasileiro pré-indicado ao Oscar 2019 de “Melhor Animação”, ganhou data de estreia nos cinemas nacionais: 14 de fevereiro. A co-distribuição será realizada pela Elo Company e Europa Filmes.

Dirigido por Gustavo Steinberg, André Catoto e Gabriel Bitar, o filme trata da história de um menino, Tito, que se lança na missão de salvar o mundo de uma epidemia incomum: as pessoas ficam doentes ao sentirem medo.

O longa conta com as vozes de um elenco estrelado: Denise Fraga, Matheus Nachtergaele, Mateus Solano e Otávio Augusto.

Em 2018, o filme foi premiado como “Melhor Animação” em festivais internacionais como o Festival de Chicago e o Festival de Havana, além de ganhar Menção Honrosa no Festival de Sitges. Além da pré-indicação ao Oscar 2019, o longa foi indicado a “Melhor Animação Independente” ao Annie Awards 2019, o Oscar da animação. No Brasil, o filme teve sua primeira exibição no último Anima Mundi, em julho, que inclusive lhe rendeu o prêmio de “Melhor Longa Infantil”.

Além disso, a animação foi selecionada para a mostra competitiva de Annecy, o festival mais importante do meio – que escolhe apenas 10 filmes por ano, e do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), onde foi a primeira animação brasileira a ser selecionada e teve sua estreia norte-americana.

Sinopse

Tito é um menino tímido de 10 anos que vive com sua mãe. De repente, uma estranha epidemia começa a se espalhar, fazendo com que pessoas fiquem doentes quando se assustam. Tito rapidamente descobre que a cura está relacionada à pesquisa feita por seu pai ausente sobre o canto dos pássaros. Ele embarca numa jornada com seus amigos para salvar o mundo da epidemia. A busca de Tito pelo antídoto se torna uma jornada para encontrar seu pai ausente e sua própria identidade.

Página Oficial: titoeospassaros.com.br

Trailer: youtu.be/7Q-05_MRVHE

Ficha Técnica

Direção: Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto

Roteiro: Gustavo Steinberg e Eduardo Benaim

Produtores Executivos: Daniel Greco e Felipe Sabino

Direção de Arte: Gabriel Bitar e Vini Wolf

Trilha sonora: Ruben Feffer e Gustavo Kurlat

Elenco: Pedro Henrique, Marina Serretiello, Matheus Solano, Enrico Cardoso, Denise Fraga, Matheus Nachtergaele, Lipe Volpato, Otávio Augusto, Antoniela Canto, Nelson Baskerville, Cesar Marchetti, Fernando Paz, Elcio Sodré, Vinicius Garcia

Produção: Bits Produções Ltda.

Co-distribuição: Elo Company e Europa Filmes