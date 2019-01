Procon Goiânia marca audiência com empresa de eventos que decretou falência

Depois de procurado por formandos de instituições de ensino superior da capital, o Procon Goiânia passou a investigar a Original Eventos Assessoria e Cerimonial Ltda, empresa contratada para realizar formaturas, mas que decretou falência antes de cumprir os contratos. Diante disso, foi marcada uma audiência com os empresários para o dia 21 de janeiro para checar as informações.

No encontro, o objetivo do órgão de defesa do consumidor é ouvir as razões pelas quais levaram a empresa a decretar falência e intermediar com as comissões de formatura negociações para devolução dos recursos que foram repassados pelos alunos à empresa. A maioria dos contratos deveria ser cumprindo nos próximos meses. O prejuízo, conforme o superintendente do Procon Goiânia, Walter Silva, pode chegar a R$ 3 milhões.

Todo o trabalho, de acordo com Walter Silva, ocorre em consonância às investigações do 7° Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), responsável pelo caso. “Os empresários já foram identificados e estamos realizando todo o trabalho pertinente em defesa dos consumidores”, lembra Walter, acrescentando que os alunos não podem ter os seus sonhos interrompidos e que o impacto do problema deve ser minimizado. “Essa é também uma das funções do Procon”, explica.

Alerta

Para evitar esse tipo problema igual ao que ocorreu com alunos que contrataram a empresa Original Eventos Assessoria e Cerimonial Ltda, Walter Silva alerta que antes de fechar os contratos é preciso fazer um longa pesquisa do histórico da empresa. “É preciso estar por dentro da situação da empresa e, para isso, a melhor medida é acompanhar suas atividades, com visitas, pesquisas de contratos já firmados, além de ter conhecimento sobre os serviços realizados para outros clientes”, pontua.