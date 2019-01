Shopping Cerrado inicia programação do Menu Musical deste ano com Erick Chaves

A primeira edição deste ano do projeto “Menu Musical”, promovido pelo Shopping Cerrado, será realizada neste sábado (05) e terá como atração o cantor Erick Chaves. A apresentação acontecerá a partir das 19 horas, na praça de alimentação, que fica no piso 1 do centro de compras. A entrada para o público será gratuita.

Em carreira solo desde 2010, o cantor já fez parte de várias bandas e duplas sertanejas anteriormente. Erick Chaves, que é proprietário da Flash Produções, faz shows com estilos variados, incluindo pop rock, MPB, axé e sertanejo. Neste sábado (05), ele fará uma apresentação de sertanejo, com músicas que vão desde o sertanejo universitário até as modas de viola.

O projeto “Menu Musical” é realizado todos os sábados pela Flash Produções, no centro de compras. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Serviço

“Menu Musical” com Erick Chaves

Data: 05/01 (sábado)

Horário: 19 horas

Local: Shopping Cerrado (Av. Anhanguera nº 10.790 – Setor Aeroviário)

Entrada gratuita