Caiado recebe Rodrigo Maia e reforça importância de reformas para a saúde financeira dos estados

O governador Ronaldo Caiado (DEM) recebeu neste sábado, 5/1, a visita do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Durante o encontro no Palácio das Esmeraldas, o governador ressaltou a importância da aprovação dos projetos em discussão no Congresso Nacional, como o da Reforma da Previdência, para o crescimento econômico e social do país. O governador também declarou apoio à reeleição de Maia.

Caiado ressaltou que é momento de enfrentar reformas que são fundamentais ao país. “Vocês estão assistindo a situação real de Goiás. É um colapso completo. Vocês viram nessa semana a presença de representantes de 50 sindicatos de servidores porque não teve como pagar a folha do governo anterior”, reforçou.

Diante desse cenário, o governador defende que Rodrigo Maia tem uma representatividade importante dentro do Congresso. “A minha posição é favorável ao Rodrigo, que foi capaz de pautar a Câmara dos Deputados em momentos de crise. Nada melhor do que adequar a presidência a quem tem credibilidade, competência e liderança dentro da daquela Casa”, explicou Caiado. Ele também falou da relação que tem com o deputado federal goiano João Campos (PRB), que na última quarta-feira, 2/1, retirou sua candidatura à presidência da Câmara. “Todos são conhecedores do meu respeito ao deputado João Campos, mas todos são conhecedores da minha ligação com Rodrigo Maia. Sou um homem de posição muito clara.”

Rodrigo Maia, que veio a Goiânia cumprimentar o governador pela posse, comunicou aos jornalistas que irá, a partir desta semana, rodar os estados em conversas com os parlamentares. “Vou organizar esse projeto [reeleição] e Goiás tinha ficado para os últimos dias, exatamente porque tem um dos melhores quadros da Câmara dos Deputados que estava colocado como candidato, que é o deputado João Campos. Mas eu não podia deixar de visitar o meu amigo.”

Maia aproveitou o encontro para abordar a conjuntura nacional com o governador. “O Brasil vive grandes desafios na área da segurança e de despesas públicas. Cada dia os estados têm menos condições de realizar investimentos. É um desafio reorganizar o orçamento público”, ressaltou o presidente. “Caiado assumiu agora e sabe das dificuldades. E não é só aqui, cada dia os estados têm menos condições de realizar investimentos e não é diferente nos municípios, não é diferente no governo federal.”

O presidente da Câmara deve voltar a Goiás ainda este mês para uma reunião com a bancada goiana. “Rodrigo é uma pessoa atualizada, conhece detalhadamente todos os projetos que deverão entrar em pauta. Faremos uma reunião, e eu convidarei todos. Quero trazer não só os deputados federais, mas estaduais e senadores para que a gente participe da discussão de uma pauta muito mais ampla. Não apenas de se apresentar como candidato, mas de dizer, com conteúdo, qual é o prognóstico se nós não avançarmos nesses projetos”, completou Ronaldo Caiado.