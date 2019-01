“Teremos um núcleo de combate à corrupção e ao crime organizado”, assegura Caiado

O governador Ronaldo Caiado (DEM), a primeira-dama Gracinha Caiado e o vice-governador Lincoln Tejota participaram nesta segunda-feira, 7/01, da posse do tenente-coronel Benito Franco no comando da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana de Goiás (Rotam), ao lado do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Rodney Miranda, e do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado José Vitti.

O novo comandante assumiu reafirmando o valor histórico da corporação, criada em 1981, e a importância dos policiais que integram a tropa. “A Rotam não tem o que inventar, a Rotam trabalha. O forte da Rotam, o maior patrimônio, são os seus policiais altamente preparados e técnicos”, afirmou o tenente-coronel Benito Franco.

A Ronda Ostensiva é, salientou, doutrinariamente feita para o combate de alto risco, ações mais complexas. “Seja assalto a banco, novo cangaço, alguma coisa que assolar em grande escala, a Rotam está pronta para combater.”

O secretário Rodney Miranda destacou a sua admiração pela Rotam de Goiás, exemplo usado por ele na implantação da Rotam no Espírito Santo quando esteve à frente da Secretaria de Segurança Pública capixaba. “Contamos, à época, com o apoio e a ajuda de oficiais da Rotam de Goiás para treinar a nossa equipe. A boa fama da Rotam de Goiás já extravasou há muito as fronteiras do Estado”, ressaltou. “Coloco esta tropa especializada, junto à de Pernambuco, como as melhores e mais eficientes do Brasil. É uma honra estar aqui.”

Perfil

Em seu discurso, o governador Ronaldo Caiado lembrou que têm sido escolhidas pessoas experientes nas áreas operacionais para as funções de comando dentro da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, tendo em vista que, destacou, o maior compromisso assumido durante sua campanha cabe às forças policiais.

“Eu disse e reafirmo aqui, vamos devolver Goiás aos goianos, aos homens de bem, às pessoas que sabem que não existe no regime democrático ninguém acima da lei”, afirmou.

Caiado voltou a falar do orgulho que tem pela Polícia Militar. “Tenho orgulho enorme por nossos raiados, vocês são referência nacional. Temos aqui no nosso Estado, na sede da Rotam, policiais militares que vieram de vários estados do Brasil para aqui aprender, se especializar, dentro da doutrina que sempre foi o fator determinante do diferencial dessa tropa.”

O governador pediu à tropa um “esforço redobrado” para dar segurança à população, garantindo total apoio aos policiais. “A Rotam, a nossa parte da inteligência, cada um dentro da sua área, a Polícia Civil, as outras áreas que são equipes especializadas, temos de ter uma somatória de esforços. Teremos um núcleo de combate à corrupção e ao crime organizado”, completou.

Dirigindo-se diretamente ao governador Ronaldo Caiado, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Brum dos Santos, salientou que a Rotam tem a “melhor tropa especializada em patrulhamento tático do Brasil”. “Esses homens são o braço forte do Estado, eles vão à frente para combater a dura criminalidade. São eles que fazem o equilíbrio social, que dão a paz que a sociedade tanto merece. A tropa da Rotam, junto com as especialidades e minhas unidades de áreas, vão ser leais ao senhor [governador]”, disse.

Participaram da solenidade os deputados federais Zacharias Calil, José Nelto, deputados estaduais Humberto Teófilo e Lucas Calil; o secretário de Esportes, Rafael Rahif (Esporte); o presidente da Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego), Wilton Millür Salomão; a procuradora Geral do Estado, Patrícia Junker; além de outras autoridades estaduais.

Homenagens

Durante a solenidade, houve revista à tropa por parte do governador e homenagens a Ronaldo Caiado, José Vitti e Rodney Miranda, que receberam o Braçais de Rotam, que simbolizam a honra e o cumprimento com a causa pública.

Também foram entregues flores à primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, e às mães do tenente-coronel Benito Franco, Marlene Franco Santos, e do coronel Renato Brum, Laís Franco Brum.

Ao final, durante coletiva, o governador assegurou que está pronto para enfrentar as dificuldades que encontrou ao assumir o Estado, especialmente na área financeira. “Sou um homem preparado para desafios. Isso não vai curvar, e muito menos desestimular, a nossa vontade de recuperar o Estado de Goiás. Pelo contrário, é um desafio a mais que será superado por nós. Rapidamente colocaremos Goiás no bom caminho”, projetou.