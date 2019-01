Caiado define Enio Caiado na presidência e Aderbal Ramos na diretoria da Agetop

Está nas mãos do engenheiro civil Enio Caiado Rocha Lima e do advogado Aderbal Ramos Caiado a gestão da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). Os dois têm trabalhado em sintonia nessa fase inicial de identificação dos problemas e das demandas para otimizar a administração da Agência. O governador Ronaldo Caiado (DEM) já havia indicado, na semana passada, os dois nomes para a Agetop, definindo nesta segunda-feira, 7, Enio Caiado para ocupar a presidência e Aderbal Caiado para a diretoria de Fiscalização e Monitoramento de Obras.

“Vamos trazer a experiência do espaço privado para aplicar no aperfeiçoamento da gestão pública. Vamos dinamizar para cumprir metas com resultados positivos”, avalia Enio. Nesse período de transição, Aderbal explica que eles têm buscado levar pessoas de confiança, que vão se dedicar a organizar a Agetop. “Pessoas de confiança e perfil técnico”, reforça.

Enio Caiado Rocha Lima

Natural da cidade de Goiás, Enio Caiado Rocha Lima, 64 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e coach pela Coaching Integral Sistêmico (Febracis). Como engenheiro e gestor, fez carreira nas áreas de planejamento, comercial, administrativa de empresas de engenharia, imobiliária e energia elétrica, tendo sido responsável, entre outras obras, por edificações prediais, asfaltos urbano e rodoviário e obras de arte. Foi diretor do Grupo Rialma (2004 a 2015) e é presidente do Rotary Club de Brasília Lago Sul. É casado com a administradora de Eliana Chaer Andrade de Souza Rocha Lima, pai de três filhos. Por hobby, se tornou piloto de linha aérea, tendo presidido o Aeroclube de Goiás.

Aderbal Ramos Caiado

Goiano da cidade de Formosa, Aderbal Ramos Caiado, 50 anos, é advogado com experiência na área agropecuária. Foi presidente do Sindicato Rural de Nova Crixás e gestor da Fazenda Nova Piratininga, uma das maiores fazendas do Brasil, quando trabalhou com a manutenção e conservação de rodovias internas, pontes e viadutos. É casado e pai de dois filhos.