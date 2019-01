IFG oferta vagas para três cursos de especialização com início em fevereiro

O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu nesta segunda-feira, 7, as inscrições para seleção de candidatos para três cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade presencial. As especializações em Políticas e Gestão da Educação Profissional e Tecnológica e em Telecomunicações: Prédios Inteligentes serão ofertadas no Câmpus Goiânia. A especialização em Educação para Cidadania será ofertada no Câmpus Formosa.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente pela internet, na página do Centro de Seleção (Estude no IFG), seção Seleções em andamento, Pós-graduação. As inscrições para os dois cursos ofertados no Câmpus Goiânia ficam abertas até 25 de janeiro. Já para o curso de Educação para Cidadania, o período se estende até 6 de fevereiro. A inscrição e os cursos são gratuitos.

Para a especialização em Políticas e Gestão da Educação Profissional e Tecnológica foram abertas 30 vagas, sendo 20% delas destinadas a servidores do IFG. O curso tem como público-alvo graduados (licenciados, bacharéis ou tecnólogos) que atuam como servidores docentes e técnico-administrativos em instituições de educação das redes públicas municipal, estadual e federal ou profissionais que tenham interesse em atuar na área da educação profissional e tecnológica.

A seleção será feita em três etapas: análise da documentação, prova escrita (a ser realizada dia 2 de fevereiro) e análise de títulos. Os documentos deverão ser encaminhados também via internet, em arquivo no formato PDF. Uma comissão vai avaliar a documentação e homologar a inscrição, caso o candidato tenha atendido as exigências do edital. Somente passará pela prova escrita os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas.

Para a especialização em Telecomunicações: Prédios Inteligentes são oferecidas 30 vagas, sendo 20% destinadas a servidores do IFG. Podem se inscrever bacharéis em Engenharia Elétrica, Telecomunicações e Controle e Automação e também tecnólogos em Redes de Comunicação, Telecomunicações e Eletromecânica.

A seleção dos candidatos será feita em duas etapas: avaliação de documentos/ homologação das inscrições e prova escrita. O candidato que tiver sua inscrição homologada fará a prova escrita no dia 2 de fevereiro.

No Câmpus Formosa, serão ofertadas 30 vagas para a especialização em Educação para Cidadania. O curso é destinado a profissionais da educação, preferencialmente da rede pública, que possuam diploma de graduação, que atuem no Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada, e licenciados e graduados em geral que desejam atuar no campo da educação.

A seleção será em duas etapas: análise dos documentos/homologação das inscrições e sorteio. Nesta seleção, 20% das vagas também são destinadas a servidores do IFG.