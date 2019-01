Banda Vish Maria faz tributo à Rita Lee e Os Mutantes no Captain’s Club

Nesta sexta-feira (11), o Captain’s Club será palco para o show da banda Vish Maria. Composto por Kellen Lomazzi, nos vocais, Alex Mac Arthur, no contrabaixo e nos teclados, Yan Ferreira, na guitarra, e Jimmy Jolly, na bateria, o grupo promete uma apresentação performática, com um mix de músicas de Rita Lee e de Os Mutantes, além de composições próprias.

Com sete anos de carreira, a Vish Maria é considerada uma das bandas de maior destaque do cenário alternativo brasileiro. O grupo ganhou destaque nacional em 2016, com o lançamento do seu primeiro disco, que transita entre o rock psicodélico e o progressivo clássico das décadas de 1960 e 1970 e também passa pelo pyscho pop eletrônico.

Na época, sites especializados como o Whiplash e A Gambiarra, entre outros, incluíram o álbum homônimo “Vish Maria” em suas listas de melhores discos e músicas do ano. Para 2019, o grupo projeta o lançamento de um novo single e uma turnê pela América do Sul, com shows nas cidades de Santiago, no Chile, e de Mendonza e San Juan, ambas na Argentina.

O Captain’s Club fica na Alameda das Rosas nº 1461, no Setor Oeste, em Goiânia-GO, e o couvert artístico custa R$ 10.

SERVIÇO

Show da banda Vish Maria

Data: 11/01 (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Captain’s Club (Alameda das Rosas, nº 1461, Setor Oeste, Goiânia – GO)

Informações: (62) 3215-2064 / 99966-1205

Entrada: R$ 10

Crédito das fotos: Ketlen Lomazzi