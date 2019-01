Governo determina leilão de carros de luxo para doação do recurso ao Materno-Infantil

“No momento crítico que vive o Estado, não há espaço para mordomias”, garantiu o governador Ronaldo Caiado nesta quinta-feira, 10, durante a entrega de dois veículos de luxo para leilão e doação dos valores ao Hospital Materno-Infantil (HMI).

Em apenas nove dias de governo, esta foi a terceira vez que Caiado visitou a unidade para conversar pessoalmente com pacientes, médicos e servidores sobre a situação da Saúde no Estado. “É o momento de todos nós goianos nos engajarmos na recuperação daquilo que é fundamental, que é o apoio à vida das pessoas. Não tem sentido, em meio ao caos administrativo, governador e primeira-dama se deslocarem em carros que são os mais caros no mundo”, argumentou.

Acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado, por secretários, deputados federais e estaduais, o governador, em ato simbólico, fez a entrega das chaves à diretora regional da organização social responsável pela administração do HMI, Rita de Cássia Leal. “Essa chave significa a mudança de uma gestão. Significa a sensibilidade do governo com os problemas vivenciados com a Saúde e, especificamente nesse ato, com o Materno-Infantil”, ressaltou.

De acordo com o governador, aqui “não há mais espaço pra mordomias e corrupção”. Os veículos eram utilizados para o transporte do ex-chefe do Executivo e também da ex-primeira-dama. Caiado e Gracinha relataram que ‘abrem mão’ de privilégios e que a meta é a reestruturação econômico-financeira do Estado.

Em nome da equipe, Leal agradeceu o gesto do governador. “Estamos muito felizes e acreditamos que essa situação será resolvida”, manifestou. A diretora apontou que a dívida do Estado, herdada das gestões passadas, com o HMI é de R$ 38 milhões. “Mas sua presença no hospital tem nos trazido um grande conforto. Precisamos que o Materno seja reconhecido diante da importância da assistência que ele presta”, acrescentou.

Os dois carros de luxo Equus VS 460 que irão à leilão por determinação do governador Ronaldo Caiado valem, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mais de R$ 160 mil cada.

Os veículos eram utilizados pelos ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton e seus familiares. O mais novo deles, adquirido em 2014 pelos tucanos, custou aos cofres públicos R$ 325,2 mil à época.

Compromisso e confiança

Assim como fez nas visitas anteriores, o governador caminhou pelos corredores, conversou com os pais e mães sobre o quadro médico das crianças. Muitos reclamaram da falta de leitos e da assistência prestada nos corredores, como a dona de casa Eliane Alves da Silva que está com seu filho de um ano em tratamento. “Acredito que ele [Caiado] possa mudar essa situação, que esse seja o antes e que o depois seja bem melhor”, disse ela, diretamente ao governador. O vice-governador Lincoln Tejota também esteve presente e comemorou a iniciativa de Caiado.

Secretário de Governo, Ernesto Roller enfatizou que o gesto do governador é emblemático. “É uma mudança de postura, de prática, de atenção, mudança de sentimento. Isso é fundamental.” A secretária da Fazenda, Cristiane Alkmin, apontou que essa é uma transformação que alcança todo o governo Ronaldo Caiado. “O governador e seu secretariado têm total entendimento do porquê estão aqui. A gente quer atender a população, trabalhar para a população”, arrematou.