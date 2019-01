“Nós temos a obrigação de ajudar Caiado a tirar Goiás da situação de dificuldade”, afirma Ministro Paulo Guedes

O governador Ronaldo Caiado (DEM) cumpriu extensa agenda de compromissos em Brasília durante esta quarta-feira, 9. O democrata iniciou o dia concedendo entrevistas à GloboNews e ao Valor Econômico sobre a delicada situação fiscal do Estado. Em seguida, Caiado iniciou uma série de visitas e articulações em pastas estratégicas do Governo Federal para buscar alternativas que viabilizem o socorro fiscal ao estado de Goiás. Com o Ministro Paulo Guedes, o governador tratou da visita da missão oficial do Governo Federal que desembarca em Goiás na próxima segunda-feira, 14, para levantar a realidade das contas públicas do Estado. O Ministro da Economia disponibilizou toda a equipe da área econômica, de orçamento e do tesouro para cumprir a agenda. “Nós temos a obrigação de ajudar Caiado a tirar Goiás da situação de dificuldade em que o Estado se encontra”, ponderou Guedes.

Segundo Caiado, o trabalho do grupo consistirá em fazer um mapeamento e um diagnóstico da situação fiscal do Estado. “Como o ministro tem uma equipe técnica e isenta, estou pedindo para que ele levante a realidade concreta e mostre à sociedade a situação do nosso Estado”, destacou o governador. Durante uma live pelo Facebook na última terça-feira (08/01), Ronaldo Caiado afirmou que o Estado de Goiás foi saqueado. Mesmo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o governo anterior deixou um rombo nas contas públicas de R$ 3,4 bilhões e apenas R$ 11 milhões no cofre do Tesouro Estadual. Dinheiro que não é suficiente para arcar com folha de pagamento de servidores públicos de dezembro, que não foi empenhada paga pagamento pela gestão anterior.

“Apresentei a realidade de Goiás para o ministro, explicando que a cada momento mais dívidas aparecem e a situação só se agrava. Não se tem o pagamento do salário dos servidores. É uma pedalada fiscal um governador deixar de empenhar a folha de pagamento. É crime de responsabilidade fiscal. Está explícito”, destacou o governador.

Ele disse que o ministro tem conhecimento da situação do Estado e que sabe que Goiás precisa de uma solução temporária com o apoio do Governo Federal e mostra com isso, a decisão de enviar sua equipe econômica ao Estado, que Goiás pode contar com ele.

Segundo o governador, não é possível pedir ajuda financeira à União, por conta da péssima nota de avaliação do Estado junto ao Tesouro Nacional. “O governo não pode ter linha de crédito porque está desclassificado pelo tesouro. E não posso fazer um pedido que foge das normas legais existentes. Não posso tentar repassar ao ministro todos crimes que foram praticados na gestão anterior. A ajuda que ele está oferecendo é fazer o relatório. Após o diagnóstico da situação fiscal, irá propor o tratamento para essa crise avassaladora que passa Goiás”, observou.

Salário de Janeiro

O pagamento dos servidores do Estado, referente a janeiro, já tem data prevista. Será no próximo dia 25, quando 80% da folha será quitada. “Até o dia 28, no mais tardar no dia 30, iremos saldar o restante (20%)”, afirmou Caiado.