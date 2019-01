Caiado recebe Lúcio Flávio e confirma presença na posse da OAB-GO

Nesta sexta-feira, 11, Caiado recebeu o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Reeleito para mais três anos à frente da Ordem, Lúcio Flávio veio convidar o governador para a cerimônia de posse, que será na próxima terça-feira, às 19h, no Cel da OAB.

“Sempre tive apreço e respeito por todas instituições que representam a sociedade. Nosso governo tem a premissa de trabalhar em harmonia, em diálogo constante com as instituições. É uma honra o convite para a posse, estarei lá”, enalteceu Caiado, que estava acompanhado pela filha Anna Vitória e o marido dela, Alexandre Alencastro.

Lúcio Flávio destacou que a cerimônia representa a posse de diretores que passam a representar a sociedade civil. “A OAB é a voz da cidadania e, nesse ponto, tem uma relação muito direta com os poderes constituídos”, disse. “É uma honra receber dele [Caiado] a confirmação da presença.”

No encontro, o governador e o presidente da OAB abordaram temas sensíveis à população, como a segurança pública e o sistema penitenciário. Pautas em que, apontou Lúcio Flávio, a OAB pode contribuir com o governo do Estado. “É no sistema prisional que o crime organizado se organiza, é a partir dos presídios que são determinadas as ações praticadas nas ruas das nossas cidades. Então fiquei muito satisfeito em saber que o governador Ronaldo Caiado está priorizando a questão do sistema prisional, com a demonstração de que essa vai ser uma pauta prioritária no governo”, comentou o presidente da OAB-GO.