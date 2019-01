Unidades do Sesc abrem inscrições para cursos culturais 2019

Em 2019, você que é trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo ou dependente pode aprender muito mais no Sesc Goiás! As unidades de Goiânia (Centro), Anápolis, Itumbiara e Jataí estão com inscrições abertas para os cursos semestrais do Núcleo Livre de Artes. Os alunos, iniciantes ou não, têm à disposição diversas modalidades, como dança, música e artes cênicas para crianças, adolescentes, jovens e adultos.

A matrícula deve ser realizada presencialmente na unidade e basta apresentar o cartão Sesc atualizado. Quem não possui o cartão deve entrar em contato com a unidade de interesse para verificar os valores e a disponibilidade de vagas.

Para as turmas de dança é necessário apresentar atestado médico de aptidão física. Com preços acessíveis, o investimento SEMESTRAL é de R$ 193 para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Confira as datas, cursos e mais detalhes de cada unidade:

Sesc Centro (Goiânia)

Cursos: Música, Musicalização Infantil, Teatro, Dança

Matrículas: a partir de dezembro

Início das aulas: a partir de 11 de fevereiro

Contato: (62) 3933-1700

Sesc Anápolis

Cursos: Balé, Jazz, Dança do Ventre, Teatro, Violão, Técnicas de Canto, Musicalização Infantil

Matrículas: a partir de dezembro

Início das aulas: a partir de 4 de fevereiro

Contato: (62) 3902-6900