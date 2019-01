DGAP anuncia aula inaugural para formação de nova turma com 503 Vigilantes Penitenciários Temporários

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) realiza nesta segunda-feira, 14/01, às 08h, no auditório da Faculdade Sul-Americana (FASAM), a aula inaugural para a 2ª turma do Curso de Vigilante Penitenciário Temporário (VPT), referente ao edital 006/2018 – SEGPLAN. Foram convocados em todo o Estado 503 aprovados no processo seletivo, que agora passarão pela etapa de aprendizado teórico e, em breve, darão início aos trabalhos nas unidades prisionais, nas oito regionais administrativas da Diretoria.

O curso terá duração de 214 horas e será dividido em três módulos: Segurança e Disciplina; Administração Penitenciário e, por último, o Estágio Supervisionado. Os servidores, após a habilitação, serão distribuídos pelas regionais da DGAP no Estado de Goiás e já estarão aptos ao trabalho.

Para a aula inaugural em Goiânia foram convocados 320 formandos, quantitativo referente aos aprovados da 1ª e 4ª Diretorias Regionais Prisionais do Estado. Os demais aprovados iniciarão as aulas nas localidades pré-estabelecidas pela DGAP nas regionais prisionais para as quais se inscreveram.