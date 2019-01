Caiado recebe comitiva de técnicos do Ministério da Economia que vai analisar situação fiscal do Estado

O governador Ronaldo Caiado (DEM) e a secretária da Fazenda, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt receberam nesta segunda-feira, 14, a comissão de técnicos da equipe do Ministério da Economia que desembarcou em Goiás para analisar as contas públicas com o objetivo de traçar um diagnóstico completo da saúde financeira do Estado e definir se Goiás vai aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (RRF) do Governo Federal. O governador reiterou a confiança na equipe que encabeça a missão. “Esperamos transparência completa nos dados para que a sociedade tome conhecimento da realidade fiscal de Goiás, e a que ponto levaram nosso Estado nos últimos 20 anos”, pontuou. Os técnicos prosseguem na Secretaria de Estado da Fazenda até quarta-feira (16).

Em sua fala, o governador ressaltou a importância da presença da equipe do Ministério da Economia para verificar o orçamento de Goiás de 2019. “O orçamento atual traz dados incompatíveis com a realidade fiscal do Estado e por isso precisamos aplicar aqui em Goiás a mesma metodologia do Tesouro Nacional”, atestou.

Caiado afirmou que vai aguardar o relatório da comitiva para posteriormente discutir com a equipe técnica da Secretaria da Fazenda e do Planejamento para então solicitar audiências em Brasília. “Não adianta afogadilho, o que infelizmente foi feito trouxe conseqüências graves e agora o que o povo espera é juntamente uma solução”. O democrata diz esperar que a expertise dos técnicos em suas respectivas áreas contribua para que o Estado avance com a elaboração de um orçamento.

Caiado reiterou a intenção de buscar uma metodologia igual à utilizada pelo Tesouro Nacional, como forma de evitar dispersões e reforçar a necessidade de transparência total. O governador mais uma vez falou sobre o colapso das contas estaduais, da ausência de repasses constitucionais e do atraso na folha de pagamento dos servidores. “Tenho pedido sintonia com a equipe do governo federal, e se preciso vamos alterar a legislação para que as metodologias fiquem adequadas. Precisamos aprovar um orçamento verdadeiro, que mostre o déficit existente nas contas estaduais”, afirmou.

Caiado culpou a ambição política do grupo que comandou o Estado durante 20 anos, pela situação fiscal caótica de Goiás. “O populismo, a demagogia, a ânsia de se manter no poder fez com que vários Estados chegassem à situação de Goiás. Hoje somos o terceiro pior do Brasil em situação fiscal, não temos crédito para fazer empréstimo porque não temos aval da União”, completou.

O governador reafirmou que cumprirá sua palavra e disse estar se esforçando diuturnamente junto a sua equipe e ao Governo Federal para buscar alternativas para realizar o pagamento da folha de dezembro. “Não é com mentira, não é com enganação, com procrastinação, que ganharemos apoio da população. Mas sim com a verdade e coragem para buscar soluções”, pontuou.

Redução dos incentivos

Caiado também comentou sobre ações que têm sido feitas desde o final de 2018, como a aprovação da lei que reduz incentivos fiscais para equilibrar as contas do Estado. Segundo Caiado, ele foi o único governador do país a conseguir aprovar uma matéria extremamente importante antes mesmo de ser empossado. “Com a lei, conseguimos garantir R$ 1 bilhão extra para o Estado”, disse.

Sobre os técnicos presentes na reunião e que vão trabalhar na pauta:

DA SEFAZ

Superintendente-executivo da Dívida Pública, Contabilidade e Tesouro: Sílvio Vieira da Luz;

Superintendente-executivo da Receita: Cícero Rodrigues

Superintendentes do Tesouro: Gilson Amaral;

Superintendente de Contabilidade: Ricardo Borges Rezende;

Gerente de Contas Públicas: Mayres Agda Mesquita Morais;

DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Gerente de Projeções e Estudos Focais: FELIPE SOARES LUDOVICE

Coordenador de Relações Financeiras com Estados e Municípios: ACAUÃ BROCHADO

Substituta da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais: SARAH TARSILA ANDREOZZI

Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal -LUIZ GUILHERME PINHO HENRIQUE

Analista de Planejamento e Orçamento- DALMO PALMEIRA