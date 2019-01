Contrato estabelece limpeza periódica de cemitérios e unidades da Semas

Os cemitérios de Goiânia e as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) receberão atividades de manutenção e limpeza com periodicidade e regularidade a partir deste mês. O titular da Semas, Robson Azevedo, explica que a pasta realizará diretamente a contratação dos serviços de conservação e preservação oferecidos pela Comurg.

A medida será possível em virtude do contrato oficializado na semana passada que define a concessão dos serviços de limpeza urbana da capital. ‘Este novo convênio permite que a Semas possa contratar a Comurg para a realizar a limpeza dos espaços que são administrados pela secretaria. Dessa forma, a gestão municipal soluciona definitivamente o impasse que existia com relação à manutenção dos cemitérios’, informa Robson Azevedo.

A primeira unidade a receber as equipes da Comurg será o Cemitério Parque, que fica localizado entre os setores Urias Magalhães e o Gentil Meireles. Serviços de manutenção já estão sendo realizados no local pelos reeducandos que participam do Projeto Recuperando Pessoas e Parques. ‘Cerca de 300 túmulos já receberam serviços de conservação. Agora, a partir da homologação do contrato firmado com a Comurg, a unidade receberá equipes de limpeza a partir da semana que vem’, pontua.

Conforme ainda explica Robson Azevedo, os valores a serem cobrados pela Comurg serão tabelados e seguirão os preços praticados pelo mercado. ‘A secretaria possui recursos próprios em seu orçamento para contratar o trabalho da companhia e potencializar a manutenção de nossas unidades. Este novo contrato, portanto, representa um marco na gestão e na administração dos cemitérios públicos da cidade’, finaliza.