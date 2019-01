Enel oferece oficinas para mulheres sobre consumo consciente e orçamento familiar

A Enel Distribuição Goiás realiza nesta semana, em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Bela Vista, oficinas para mulheres sobre consumo consciente de energia elétrica e orçamento familiar. A ação faz parte do programa Enel Compartilha Consumo Consciente, que promove palestras, oficinas e diálogos para compartilhar dicas e práticas para reduzir o consumo de energia e evitar o desperdício, além dos cuidados para seu uso consciente e seguro. As moradoras que participarem das oficinas também poderão trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, com alto consumo de energia, por outras mais econômicas, de LED. Basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as duas lâmpadas usadas para serem trocadas.

As palestras e oficinas do Enel Compartilha Consumo Consciente são destinadas à população atendida pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), ONGs e instituições sociais do Estado, com o objetivo explicar sobre sustentabilidade e sua importância para o desenvolvimento humano, educação ambiental, uso consciente de energia e Tarifa Social. A empresa também promove visitas de agentes comunitários em regiões de maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo principal fomentar a adequação do consumo de energia ao orçamento familiar. Em 2018, aproximadamente cerca de 4,5 mil clientes da distribuidora foram beneficiadas pelas oficinas para mulheres.

Serviço

Troca de lâmpadas e programa Enel Compartilha Consumo Consciente

Aparecida de Goiânia

Quando – quarta-feira (16).

Horário – 08h30 às 10h30

Local – Projeto Mulheres em Ação, Rua Aristóteles, quadra 33, lote 11, Vila Delfiori

Bela Vista

Quando – quinta-feira (17).

Horário – 14h às 16h

Local – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Bela Vista, Avenida José, Setor São Jorge

Goiânia

Quando – sábado (19).

Horário – 09h às 11h

Local – Centro de Convivência de Adolescentes Novo Mundo, Avenida Cristóvão Colombo com Rua Manágua, Setor Novo Mundo