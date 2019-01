Projeto ‘D’BOA Música para o Bem’ leva blues ao Lowbrow

O trio de blues goiano The Mason Dixon Gang será atração do projeto “D’BOA Música para o Bem” desta semana, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O show será realizado na quarta-feira (16), a partir das 22 horas, e contará com interpretações de canções de nomes como Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan e Eric Clapton.

Formado em outubro de 2018, o grupo foi idealizado por Lucas Cezilio, que participou do 2° Encontro de Guitarristas, em Goiânia, com apenas 19 anos de idade. Além da liderança da banda, ele também assume os vocais e a guitarra, ao lado de Fernando Zappa, no contrabaixo elétrico, e Cristiano Kravts, na bateria.

O projeto “D’BOA Música para o Bem” segue arrecadando doações para o projeto social Las Hermanas neste mês de janeiro. O público poderá conferir o show mediante doação de dois litros de leite, que serão novamente encaminhados para a Associação Tio Cleobaldo, que tem como público-alvo pessoas em situação de rua.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com a exposição “Feminino Entretramas”, da artista visual Cida Carneiro. A mostra segue até 31 de janeiro na casa, com cerca de 30 obras de arte contemporânea que simbolizam o universo feminino. A casa também está promovendo um bazar de obras de arte com descontos de até 40%.