Prefeitura de Goiânia inaugura segunda unidade da Casa de Acolhida Cidadã

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o titular da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Robson Azevedo, participam nesta quinta-feira, 17, às 8h30, da inauguração da Casa de Acolhida Cidadã II (CAC II). A nova unidade, que tem como objetivo abrigar temporariamente pessoas em situação de rua, migrantes, imigrantes e indivíduos sem vínculos familiares em Goiânia, fica localizada na Rua 220, no Setor Leste Universitário.

De fácil acesso, o espaço funcionará 24 horas por dia e contará com uma equipe técnica formada por educadores e cuidadores. Para o prefeito Iris Rezende, a unidade oferecerá proteção integral às pessoas que estejam com vínculos fragilizados. ‘A nova Casa de Acolhida Cidadã conta com uma ampla estrutura, que trará maior conformo e comodidade para os usuários. O local oferecerá quatros refeições por dia, serviços de higiene e pernoite com segurança’, informa.

Segundo o secretário Robson Azevedo, a unidade realizará atendimentos especializados nas áreas de enfermagem, psicologia, pedagogia, nutrição, serviço social e terapia ocupacional. ‘São diversas áreas de atuação, incluindo o encaminhamento para o mercado de trabalho e para a aquisição de documentos pessoais. Além de atividades desportivas, culturais e de lazer, a Semas disponibiliza ainda aos abrigados serviços de saúde, como auxílios em atendimentos de emergência, marcações de consultas médicas, acompanhamentos às unidades, realização de exames e aplicação de medicamentos’, explica.

A nova unidade de acolhimento, que tem capacidade para acolher até 60 pessoas de uma única vez, conta com 14 quartos, 16 banheiros, refeitório, cozinha, rouparia, sala de televisão, brinquedoteca, sala de capacitação, academia, horta e salas para atendimentos psicológicos e de assistência social. Os usuários serão abrigados de forma espontânea ou encaminhados pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) da Semas e por hospitais.

Ainda de acordo com Robson Azevedo, a CAC II terá a mesma finalidade da CAC I, que foi inaugurada em 2007 pelo prefeito Iris Rezende em Campinas. Atualmente, o local abriga 169 pessoas em condição de vulnerabilidade social. ‘Por acolher um público rotativo, a Semas estima que, em 11 anos de funcionamento, a Casa de Acolhida Cidadã I abrigou cerca de 25 mil cidadãos. Agora, com a inauguração de mais uma unidade, pretendemos fortalecer o atendimento de assistência social em Goiânia’, finaliza.