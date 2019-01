Prefeitura realiza 18° Encontro de Folia de Reis e 4° Encontro de Catiras

A Prefeitura de Goiânia realiza no próximo dia 27 de janeiro, na Praça da igreja Matriz de Campinas, o 18° Encontro de Folia de Reis, que reúne grupos de todo o Estado de Goiás e tem o apoio da Comissão Goiana de Folclore. No dia anterior, 26 de janeiro, no mesmo local, será realizado o 4° Encontro de Catira.

A cada ano é escolhido um tema para a preparação da Missa dos Foliões, estendido a toda ambientação do evento. Esse ano, o encontro de Folia de Reis terá como tema “Os magos e a estrela: Sinal de conhecimento e de cuidado da nossa casa em comum”, e o de Catira será “O que é que estamos fazendo de nossa casa comum, a natureza”. Os temas tratam das questões ambientais, como poluição em escala incalculável, degradação do meio ambiente e escassez das águas.

O Encontro de Folias será aberto com a já tradicional alvorada festiva, às 6 horas, e com a missa dos foliões, às 7 horas. Depois, os mais de 30 grupos se apresentam ao decorrer do dia. Já o Encontro de Catira terá abertura às 18 horas, com a participação de mais de 15 grupos.

Programação

Dia 26/01 – Sábado

4° Encontro de Catira

18h – Abertura

18h30 ás 22h – Apresentação dos grupos

Dia 27/01 – Domingo

18° Encontro de Folia de Reis

6h – Alvorada Festiva

7h – Missa dos Foliões

8h – Café da Manhã para os foliões e público presente

9h – Abertura oficial com as autoridades

9h50 – Inicio do encontro de folias de reis

12h00 – Almoço para os foliões e público presente

18h – Encerramento