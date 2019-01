Caiado e Ministro da Infraestrutura vistoriam condições da BR-452 

Ronaldo Caiado, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e o líder do governo na Câmara Federal para a próxima legislatura, deputado federal Major Vitor Hugo (PSL), eleito por Goiás, vistoriaram as condições da Rodovia BR-452 (Rio Verde/Itumbiara) e participaram de reunião com produtores rurais de Rio Verde para levantar prioridades de investimentos. Na ocasião, Caiado fez questão de ressaltar que “nós estamos cortando gastos, acabando com mordomias, ampliando a condição da segurança pública, com destaque para a vigilância das fronteiras do Estado, e atendendo as demandas da saúde”. O governo já cortou R$ 2,5 milhões em aluguéis de prédios públicos e 20% em gastos com pessoal.

O ministro Tarcísio Gomes contou que o governador Ronaldo Caiado esteve em Brasília e entregou a ele um relatório sobre as condições das rodovias goianas, “o que despertou em nós a necessidade de trazer uma proposta para o plano de ataque do governador para a recuperação das rodovias federais que passam por Goiás, com concessões e os remanejamentos que estão sendo feitos nos ministérios para que o Governo Federal aja, imediatamente, “nos pontos mais críticos”.

As principais reivindicações são: previsão para a efetivação da Ferrovia Norte-Sul, liberação de R$ 5 milhões já disponibilizados pela Sudeco para a construção do novo terminal de embarque do Aeroporto de Rio Verde; recuperação da BR-452 e duplicação; recuperação da BR-158; concessão da BR-060; Plataforma Multimodal em Rio Verde e melhorias da área urbana de Rio Verde, tais como viadutos, trevos, marginais e acessos; e duplicação do trecho da BR-060 entre Mineiros e Rondonópolis (MT). Questionado a respeito da possibilidade de duplicação da BR-452 o ministro respondeu que “não temos recursos, mas vamos atacar na recuperação da rodovia”.

Termo de Cooperação

O governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Lincoln Tejota, o presidente da Agetop, Ênio Caiado, e o prefeito Paulo Vale (Rio Verde) assinaram o Termo de Cooperação para a recuperação de rodovias estaduais, tendo como testemunhas deputados (estaduais e federais) e senadores. “Em 10 dias vamos concluir a operação tapa-buracos em todas as rodovias estaduais que cortam a região de Rio Verde”, comemorou Ênio.

“Eu tenho trabalhado 24 horas por dia e não sou homem de ficar chorando pelo leite derramado, eu sou homem de partir pra cima. Eu, como médico, como cirurgião, vou lutar todos os dias para que as pessoas tenham atendimento nos hospitais”, disse Caiado ao descrever como recebeu o Governo do Estado. “Hoje, 82,99% dos recursos públicos são gastos com a estrutura do governo”, disse Caiado ao defender as reformas pretendidas pelo Governo Federal, “necessárias para o desenvolvimento do País”.