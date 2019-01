Polícia combate fraude na venda de carros usados em Brasília e Goiás

A Polícia Federal deflagrou hoje (17) a Operação Cosplay, numa referência ao termo em inglês que designa a representação de personagens, no caso alusão à utilização de “laranjas” para ocultarem as verdadeiras identidades. A ação é para combater crimes de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro envolvendo a compra e venda de veículos usados em Goiás e no Distrito Federal.

Aproximadamente 120 policiais federais cumprem 31 mandados de busca e apreensão e duas medidas cautelares de sequestro de veículos e de bloqueio administrativo com apoio do Detran, além das quebra dos sigilos bancários e fiscais dos envolvidos.

Durante as investigações, constatou-se a movimentação bancária de empresas fictícias em nome de “laranjas” que cediam seus nomes mediante pagamento para serem utilizados nas atividades empresariais fraudulentas.

Ocultação de patrimônio

Também foi identificada a ocultação de patrimônio através de registros de propriedades de veículos automotores em nome de “laranjas” junto ao órgão de trânsito, praticando o crime de lavagem de dinheiro através do comércio de veículos usados.

O principal investigado foi preso em flagrante pela Polícia Federal em outubro de 2017 por receptação de cargas de 72 televisores roubadas e, além disso, foram descobertas fortes evidências de que ele teria envolvimento com a prática de falsidade ideológica, movimentando contas bancárias em nome de terceiros, além de gerir empresas fictícias.

Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica e de lavagem dinheiro, com penas que podem chegar a 10 anos de reclusão.

As ações são realizadas nas cidades de Águas Lindas de Goiás (GO), Valparaíso (GO), Brasília (DF), Brazlândia (DF), Ceilândia (DF), Guará (DF), Paranoá (DF), Recanto das Emas (DF), Riacho Fundo I (DF), Samambaia (DF), Sobradinho (DF), Taguatinga (DF), Vicente Pires (DF) e Taquari (DF).

Fonte: Agência Brasil