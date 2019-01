Dia Nacional do Fusca é celebrado neste fim de semana em Goiânia

O dia 20 de Janeiro tem um significado especial para os colecionadores e apaixonados pelo clássico Fusca. O veículo, que se tornou uma paixão nacional, está completando 60 anos, desde que foi produzido pela Volkswagen no Brasil. Para comemorar a data em grande estilo, o Passeio das Águas Shopping, em parceria com a Associação dos Proprietários de Carros Antigos de Goiás e com o Goianidades Produções, vai promover a primeira edição da Confraria dos Antigos, neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de janeiro.

Para os que gostam de admirar a beleza dos “pequenos besouros” a exposição, que vai ser realizada na área de alimentação externa e no estacionamento marrom do Gigante de Goiás, será um prato cheio. Com mais de 70 Fuscas que marcaram época, a mostra, que será gratuita, trará veículos de diferentes modelos, cores, alguns totalmente originais, equipados e até com estilo Rat Rod, aqueles que têm aparência inacabada, com partes amassadas ou enferrujadas, que estão fazendo sucesso fora do país.

Esse é o estilo do carro de Wellington Viera, que possui um Fusca 1969, mas que tem vidro elétrico, banco de couro, partida e buzina a distância. “Vi esse estilo e simpatizei, logo pensei vou fazer um assim pra mim. Consegui montar com tudo personalizado e com muito carinho. O carro tem esse jeito ‘velho’ por fora, mas é super confortável por dentro. É a minha paixão”, afirma.

Ainda para Wellington o carro é uma porta de entrada para se fazer novas amizades. “Aonde eu vou com meu Fusca faço amizades justamente por conta dele. Crianças e idosos são os que mais gostam”, explica.

O Fusca foi lançado na década de 1930 na Alemanha, mas só começou a ser produzido no Brasil em 1959 e se tornou um dos modelos mais populares do país. Em 1996, o carro deixou de ser produzido, porém não é difícil encontrar um amante do modelo, como o colecionador Hélder Pedro da Silva.

O Fusca Placa Preta de Hélder tem como data de fabricação 1979 e está na família dele desde sempre. “Ele era da minha tia de Uberlândia-MG, depois passou para o meu sobrinho, que precisou vender, e eu, para o carro não sair da família comprei, e há cerca de um ano ele está comigo”, explica.

Só em Goiás, há 63.008 unidades de Fuscas registradas. Quase um terço desse montante, cerca de 20.860, estão em Goiânia, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Entre eles, os Fuscas da Polícia Militar, de 1967, e o exemplar único da Polícia Rodoviária Federal, de 1974, que também farão parte da mostra do Passeio das Águas Shopping.

Quem for visitar a exposição também vai poder admirar a réplica goiana do fusquinha Herbie, do filme produzido pela Disney: “Se Meu Fusca Falasse”. O Fusca de 1964 pertence à Euraclides e Cirlene Rezende há mais de 25 anos e foi reformado para ficar igual ao veículo do cinema por conta do neto do casal. “Faz 14 anos que transformamos o nosso Fusca no Herbie. Tudo por conta do nosso neto que adorava o filme e aí meu esposo resolveu dar esse presente a ele”, conta Cirlene Rezende.

Além dos Fuscas a mostra também receberá outros carros antigos de diferentes marcas. A visitação pode ser feita no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h. O evento também contará com a presença dos clubes convidados Los Beges, Trindade Old Car, Carangos e Ferrugem.

A exposição é uma ótima pedida para aproveitar o último fim de semana das férias escolares em Goiânia. O evento contará ainda com toda a comodidade que o Passeio das Águas Shopping oferece, como: banheiros, restaurantes e fast-foods, além do estacionamento seguro e gratuito. Ou seja, um programa para toda a família.

Serviço

Confraria dos Antigos – Exposição de Fuscas

Onde: No estacionamento do Passeio das Águas Shopping

Quando: 19 e 20 de janeiro

Horário: Sábado – das 10h às 22h

Domingo – das 14h às 20h