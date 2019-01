Educação Municipal abre ano letivo de 2019 para mais de 100 mil alunos

Mais de 100 mil alunos da rede municipal de Goiânia retornam às aulas no próximo dia 21, a partir das 8h. O evento de abertura do ano letivo será na Escola Municipal Manoel José de Oliveira, localizada no setor Bueno, onde o secretário Marcelo Costa e a equipe diretiva escolar darão as boas-vindas aos alunos e servidores.

A unidade oferece atendimento para 297 alunos, com idade entre quatro e cinco anos, na Educação Infantil e alunos do Ciclo I, com até oito anos. As atividades pedagógicas começam com novidades para o ano, com expectativa de ampliação do projeto de robótica educacional de 4 para 60 unidades e do projeto Horta Escolar de 233 para 275 instituições. Outra ação é o lançamento do mascote do projeto Horta Escolar e o concurso de hortas entre as instituições.

Prêmio Gestão Nota Dez

A Secretaria Municipal de Educação (SME) lança nesse dia o Prêmio Gestão Nota Dez, iniciativa que visa divulgar e valorizar as boas práticas já existentes nas instituições municipais e, assim, estimular o aperfeiçoamento e evolução com novas atitudes, com proposta de autoavaliação constante e buscar a melhoria da gestão e da qualidade de ensino.

Serão premiadas as três primeiras instituições, por categoria, sendo: Centro Municipal de Educação Infantil, escola municipal e escola de tempo integral. A classificação será mediante julgamento da Comissão de Avaliação. Já a premiação será por meio do Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (Pafie) da SME.

Calendário

Os profissionais da educação já retornaram ao trabalho para o planejamento coletivo. O calendário prevê para o primeiro semestre 108 dias, no segundo semestre, 94 dias, totalizando 202 dias letivos, conforme a exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. O ano letivo termina no dia 13 de dezembro.

Atualmente, a rede conta com 169 escolas, 147 centros municipais de educação infantil (Cmei), 41 unidades conveniadas, com chamada pública aberta para novos credenciamentos e dois centros de apoio a inclusão (Cmai). O atendimento educacional da Prefeitura é direcionado a crianças, adolescentes, nas idades entre 0 e 14 anos; e jovens e adultos, a partir de 15 anos, na Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja).