Governo apresenta proposta e diálogo com sindicatos continua nesta sexta

O Governo de Goiás abriu negociação com o Fórum Em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás para discutir o pagamento da folha do mês de dezembro e apresentou proposta de quitação viável dentro das possibilidades financeiras do Estado e que seja menos prejudicial às famílias. Os sindicatos também colocaram suas propostas e hoje haverá nova reunião às 14 horas na Sefaz.

“Agora estamos num processo de diálogo e de convergência. De encontrar o ponto comum que atenda aquele binômio necessidade do servidor com a possibilidade do caixa”, disse o secretário de Governo, Ernesto Roller, após reunião com sindicatos que discutiu o pagamento dos servidores públicos estaduais.

O Governo de Goiás apresentou proposta de pagamento da folha de janeiro dentro do mês trabalhado e parcelamento do mês de dezembro de forma escalonada e priorizando os de menores rendimentos, mês a mês, de março a agosto.

O escalonamento segue a seguinte ordem salarial.

Até R$ 3500 líquido recebem em março;

De R$ 3500 até R$ 4800 em abril;

De R$ 4800 até R$ 6100 em maio;

De R$ 6100 até R$ 8800 em junho;

De R$ 8800 até R$ 17400 em julho;

Acima de R$ 17400 em agosto.