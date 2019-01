UFG oferece mais de 360 vagas para Oficinas de Música

A Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (Emac UFG) está com inscrições abertas para mais de 360 vagas para o projeto de extensão Oficinas de Música. O interessado deve preencher um formulário online até o dia 8 de fevereiro de 2019. O curso tem um custo de R$ 390 por semestre e as aulas começam no dia 11 de março.

O projeto de extensão Oficinas de Música visa oferecer cursos de formação musical de qualidade a toda a comunidade goianiense a baixos custos, com foco no aprendizado teórico e prático da linguagem musical básica (melodia, ritmo, harmonia), através da leitura de partituras, estudo de um instrumento musical e prática da percepção musical. Os alunos do projeto podem aprofundar o contato com a música apenas por interesse cultural, ou com o intuito de ingressar em um dos cursos de nível superior da Emac, com vistas ao profissionalismo.

Em 2019-1 serão mais de 360 vagas e o aluno da extensão poderá frequentar aulas coletivas ou individuais de instrumento, canto, composição e regência, coral e orquestra de cordas (iniciação), sendo ainda gratuitamente oferecidas aulas de teoria, percepção e apreciação musical. Os cursos têm duração média de três anos, mas podem atender alunos da comunidade que queiram prestar vestibular para cursos superiores de música, realizar concursos públicos ou exames de seleção em orquestras, cursos de pós-graduação ou simplesmente aperfeiçoar conhecimentos e performance.

Os cursos são oferecidos à comunidade nos turnos matutino, vespertino e noturno, de segunda a sábado, e são ministrados por alunos, egressos e professores dos cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) e pós-graduação em Música da Emac UFG.

Serviço

Oficinas de Música 2019-1

Cursos: Aulas de Composição, Piano, Canto, Violão, Violoncelo, Violino, Viola Clássica, Guitarra, Flauta Doce ou Transversal, Regência, Percussão, Saxofone, Teoria, Percepção Musical

Público-alvo: iniciantes, vestibulandos, estudantes de graduação e profissionais

Idade mínima: 14 anos

Idade máxima: não há

Período de inscrição: até 08/02/2019 (sexta-feira)

Matrícula dos selecionados: 27 e 28/02/2019 (quarta e quinta-feira)

Início das aulas: 11/03/2019 (segunda-feira)

Valor do semestre: R$ 390,00