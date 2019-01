Alunos da rede estadual de Ouro Verde de Goiás recebem 73 novos ônibus escolares para 60 municípios

Alunos e professores do Colégio Estadual Roque Romeu Ramos, de Ouro Verde de Goiás, iniciaram o ano letivo de 2019, com a visita do governador Ronaldo Caiado (DEM) e da secretária de Educação, Fátima Gavioli. Acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado e do prefeito Jaime Ricardo, o governador foi recebido pelo diretor da unidade, João Ramos, e realizou a entrega de um novo veículo para transporte escolar e utensílios para utilização na cantina da escola.

Caiado foi homenageado com título de cidadão Ouroverdense e exaltou a importância da educação no resgate da cidadania e na garantia de um futuro promissor aos jovens estudantes. “A educação revoluciona. É realmente a mola propulsora do Estado, e nós estamos diante de um verdadeiro tesouro, que são nossas crianças”, disse. A unidade atende cerca de 270 alunos, matriculados do 8º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.

“Hoje é um dia muito especial, é o início de um novo ano letivo, momento para nós resgatarmos o sentimento de unidade dos professores, junto com os alunos, família e todo o corpo docente da escola que, em parceria com as ações do município e do governo do Estado, cheguemos a um resultado final onde cada vez mais os goianos vão brilhar nos exames de avaliação de qualificação dos jovens”, avaliou o governador.

O prefeito Jaime Ricardo enalteceu a parceria do governador com o município e relembrou os investimentos que Caiado direcionou a Ouro Verde quando parlamentar na Câmara Federal e Senado. Jaime agradeceu o compromisso do governador e da secretária Fátima com as políticas públicas voltadas para educação: “Fazemos educação por amor, por gostar, e por sabermos que é a ferramenta que garante o futuro do nosso Estado. Tenho confiança no governador, um exemplo de caráter e de zelo com a questão pública”.

A secretária Fátima Gavioli elogiou a infraestrutura e o cuidado da direção da escola por garantir todas as condições de funcionamento e de qualidade para o bem-estar dos alunos. Fátima classificou o começo da gestão do governador Caiado como o início de um novo tempo, onde a responsabilidade e os compromissos com a educação serão prioridades para o desenvolvimento do Estado. A secretária falou ainda sobre um novo projeto que pretende implantar à frente da pasta já no próximo ano. De acordo com ela, a partir de 2020, os alunos da rede estadual receberão kit uniforme para garantir qualidade e segurança dos alunos. Os uniformes serão confeccionados na estrutura de malharia dos presídios do Estado.

Ônibus escolares

Na ocasião, Ronaldo Caiado e a secretária Fátima Gavioli entregaram os veículos para transporte escolar também a outros municípios do Estado: Anicuns recebeu três unidades, dois veículos para Alexânia e uma unidade para Heitoraí, Inhumas, Itaguaru, Jaraguá e Jesupólis.

Durante o dia de hoje, serão entregues um total de 73 ônibus do transporte escolar a 60 municípios do Estado. Eles fazem parte do lote de 99 veículos a serem entregues após regulamentação documental.

Desde que assumiu a Seduce, Fátima tem se empenhado para acelerar os trâmites burocráticos a fim de que os ônibus cheguem aos municípios, beneficiando centenas de estudantes, especialmente moradores de áreas rurais. Os 60 municípios que já realizaram o recolhimento da taxa de licenciamento receberão os veículos neste início de ano letivo. Os outros 26 ônibus serão entregues tão logo a documentação esteja em dia.