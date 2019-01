Lowbrow recebe Grace Carvalho para show beneficente

A cantora Grace Carvalho subirá ao palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quarta-feira (23), pelo projeto “D’BOA Música para o Bem”. Ela apresentará seu mais novo trabalho, que leva o nome de “Seleta Coletiva” e ganha destaque pelo repertório de MPB com batidas eletrônicas, programações e guitarra distorcida.

Acompanhada pelos músicos Cesinha Faleiro, na guitarra e nos vocais, Emanoel Mastrela, no teclado, no contrabaixo e nas programações, e Zé Henrique, na bateria, a cantora interpretará músicas de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lenine, Baiana System e Nação Zumbi, entre outros grandes nomes do gênero.

Além de ter participado de diversos eventos e festivais de Goiás, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, Grace Carvalho foi semifinalista do The Voice Brasil, da Rede Globo, em 2012. Gravou seu primeiro CD, intitulado “Caminhante”, em 2009 e, com ele, se apresentou em cidades como Paris, Barcelona e Londres. Já seu segundo álbum, que é totalmente dedicado ao samba, foi gravado logo após a participação no programa.

O público poderá conferir o show mediante doação de dois litros de leite, que serão encaminhados para o projeto social Las Hermanas. Nesta semana, as arrecadações serão novamente destinadas para a Associação Tio Cleobaldo, que tem como público-alvo pessoas em situação de rua.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com um bazar de obras de arte. A ação segue até 31 de janeiro com descontos de até 40% em cerca de 70 obras, de diferentes tamanhos e estilos, assinadas por Cida Carneiro, Wes Gama, Emilia Simon, Guilherme Eugênio e Santiago Selon, entre outros artistas.