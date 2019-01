Nova Estação Ferroviária será entregue em abril

Iniciada no primeiro semestre de 2018, as obras de restauração da Estação Ferroviária serão finalizadas e entregues em abril deste ano, conforme cronograma já divulgado pela Prefeitura de Goiânia. Com o valor de R$ 5,8 milhões, as obras do prédio histórico contemplam uma parte da Praça do Trabalhador, que neste ano será totalmente revitalizada.

Com 80% de conclusão o complexo cultural que envolve a Estação Ferroviária já restaurou peças já conhecidas dos goianienses, como os painéis de Frei Confaloni, a Maria Fumaça e o relógio que fica no topo da torre, além de toda a pesquisa arqueológica, pisos internos, parte elétrica, hidrossanitária e pintura.

Segundo a superintendência em Goiás do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a prefeitura apresentou junto ao órgão um Plano de Uso para o edifício com adequações para receber uma unidade da Atende Fácil, uma Central de Atendimento ao Turista (CAT), uma Gerência de Patrimônio Histórico e um ponto de apoio da Guarda Civil Metropolitana, que terá um espaço para acomodar os instrumentos da Banda Municipal, que tradicionalmente já fazia ensaios no local.

Os visitantes também vão encontrar na nova Estação Ferroviária exposições temporárias de artistas locais, que vão compor todo o complexo cultural que conta com os já restaurados painéis de Frei Confaloni.