Últimos dias para aproveitar a Feira Top Livros no Passeio das Águas Shopping

Ainda dá tempo de garantir títulos com descontos na Feira Top Livro no Passeio das Águas Shopping. Com mais de 20 mil obras, de clássicos infantis a literatura mundial, o evento fica no centro de compras até dia 31 de janeiro. O acesso à feira, que oferece livros por apenas R$ 10,00, é gratuito.

A Top Livro está montada em frente à loja da Claro e tem a proposta de levar cultura e conhecimento ao público, com a oferta de livros a preços acessíveis. “Com tantos exemplares disponíveis, queremos que a feira estimule a leitura e dissemine conhecimento”, afirma Rommel Sena, gerente de Marketing do Passeio das Águas Shopping.

Entre os sucessos de venda estão os livros jurídicos, os infantis e os grandes clássicos da literatura mundial. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h.