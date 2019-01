Atvos abre oportunidade para estágio em 2019

A Atvos abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2019. Ao todo, serão mais de 40 vagas distribuídas nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Além das oportunidades para todas as suas unidades agroindustriais, a empresa também oferece vagas para os escritórios corporativos de São Paulo e Campinas.

Uma das maiores produtoras de etanol, açúcar e energia elétrica limpa do Brasil, a Atvos está em busca de estudantes dos cursos de Engenharia (Agronômica, Produção, Elétrica, Mecânica e Química), Administração, Psicologia e Ciências Contábeis, com formação prevista para dezembro de 2019. “O Estágio é a primeira oportunidade de vivência prática do que é aprendido na universidade. É a porta de entrada para que o jovem conheça a Atvos e possa, a partir dali, desenvolver-se e trilhar sua carreira”, explica Karina Fonseca, Diretora de Pessoas da empresa.

O Programa terá início em julho. A carga horária é de seis horas. Entre os benefícios oferecidos, estão bolsa-auxílio, plano de saúde, transporte e alimentação. O processo de seleção inclui dinâmicas e entrevistas presenciais. “Buscamos jovens com brilho nos olhos, vontade de aprender e de contribuir com soluções criativas e rentáveis na produção de energia limpa e sustentável para o planeta”, completa Karina.

Os interessados deverão se inscrever pelo site da empresa: www.atvos.com/trabalhe-conosco até o dia 15 de março.

Quantidade de Vagas – Curso

4 – Engenharia Agronômica

5 – Engenharia Mecânica

2 – Engenharia Elétrica

1 – Engenharia de Produção