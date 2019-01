Lowbrow promove show com Cejane Verdejo e banda neste sábado

Neste sábado (26), a cantora e compositora Cejane Verdejo fará um show especial no Lowbrow Lab Arte & Boteco em homenagem às divas do rock e do pop nacional e internacional. Ela se apresentará a partir das 22h30, ao lado de Leo Oliveira, no backing vocal e no contrabaixo, Ronald Martins, na guitarra, e Mário Layunta, na bateria.

Na primeira parte da apresentação, o público poderá conferir canções de Cássia Eller, Janis Joplin e The Cranberries, mas o repertório do show também contará com interpretações de músicas de nomes como Lady Gaga, Amy Winehouse, Iza, Marisa Monte, Marina Lima, Alanis Morissette, Shania Twain, Pink e Rita Lee, entre outras.

Conhecida pelos shows enérgicos e dançantes e sonoridade intensa, Cejane Verdejo completa 10 anos de carreira, em 2019. A cantora já se apresentou em diversas casas noturnas de Goiânia e de outras cidades de Goiás, além de ter participado de festivais como Go Music Festival e projetos como “Elas Por Elas”, interpretando Elis Regina e Legião Urbana, e tributo a Maria Bethânia, feito pela cantora Maíra Lemos.

Ela também gravou um EP em 2012, com produção de Leandro Carvalho, além de ter lançado músicas autorais, como “Sem Paz”. O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com um bazar de obras de arte. A ação segue até 31 de janeiro com descontos de até 40% em cerca de 70 obras, de diferentes tamanhos e estilos, assinadas por Cida Carneiro, Wes Gama, Emilia Simon, Guilherme Eugênio e Santiago Selon, entre outros artistas.