Sesc Saúde Mulher realiza exames preventivos gratuitamente    

A partir do dia 28 de janeiro, a equipe do projeto Sesc Saúde Mulher estará atendendo no Senac de Aparecida de Goiânia – Jardim da Luz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A expectativa é de que, pelo menos até julho, a equipe atenda cerca de 30 pacientes por dia, para realização do exame papanicolau, primordial para a prevenção do câncer de colo de útero. O atendimento para coleta do material citológico será mediante agendamento, o qual já pode ser realizado pelo telefone (62) 99980-0983.

O projeto Sesc Saúde Mulher existe há cinco anos em Goiás. Dessa vez, a ação, geralmente feita em unidade móvel, será realizada na Unidade do Senac de Aparecida de Goiânia, para atender a população local. O agendamento e atendimento das pacientes dispensam o encaminhamento médico prévio. Após o resultado, no entanto, todas as mulheres são orientadas a procurarem um ginecologista para que seja feita a correta interpretação do resultado. Após realizado o exame, o resultado será entregue em até 15 dias.

Segundo Maressa Noêmia Rodrigues Queiroz, enfermeira do Sesc Saúde Mulher, os atendimentos para coleta de material terão início em 28 de janeiro. Conforme explica, as mulheres também receberão orientações sobre os cuidados com a saúde feminina, planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. O exame citopatológico é indicado para toda mulher que já tenha iniciado vida sexual, principalmente aquelas entre 25 e 64 anos. Por meio dele, é possível detectar alterações celulares, presença de fungos, vírus ou bactérias.