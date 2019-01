Governo de Goiás desloca equipe de bombeiros para ajudar nos desgastes em Brumadinho

Por determinação do governador Ronaldo Caiado, e sob o comando do secretário de Segurança Pública, Rodney Rocha Miranda, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) enviou na manhã deste sábado (26/01) apoio às operações de resgate em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com o firme propósito de ajudar nas buscas, estão em deslocamento seis binômios (bombeiros + cães) em duas viaturas especializada para este tipo de salvamento.

A equipe que segue para Minas, tem no comando o Tenente Tiago Wening, especialista em operações de busca e resgate com cães. Todos os bombeiros militares são especializadas no atendimento de ocorrências com vítimas desorientadas ou desaparecidas em matas, escombros/deslizamentos ou no meio líquido, desde ambientes menos complexos até cenário de grandes catástrofes e desastres. Eles se juntam ainda hoje aos demais socorristas já em atuação em Brumadinho..

Coronel Dewislon Adelino Mateus, comandante do Corpo de Bombeiro, ressantou que _“este deslocamento não prejudica a rotina dos trabalhos dos Bombeiros no Estado de Goiás e neste momento o que mais nos move é o sentimento de solidariedade”_. O Governador, em nota distribuída ontem à imprensa, ressaltava não só a necessidade de orações, mas o sentimento de solidariedade para com o povo mineiro, mais uma vez vítima de uma tragéria humana e ambiental, mas que devia manter a esperança.

Assessoria de Comunicação SSPGO