Café Nice confirma mais uma atração para o carnaval dos amigos

Após horas de samba com o cantor carioca, Ivo Meirelles e a banda goiana Heróis de Botequim, os foliões do bloco do Café Nice descerão o trajeto até o Parque Vaca Brava animados pelo trio elétrico, comandado pelo também carioca, Mario Broder. Da Zona Oeste, Broder iniciou na música ainda criança, e agora lança seu primeiro disco solo como cantor e compositor. O “Balanço diferente”, como destaca Mario, tem o samba como base, mas dialoga com inventividade com o mundo pop. Entre suas influências: Tim Maia, Jorge Benjor, Luiz Melodia e Michael Jackson.

O Carnaval dos Amigos está em sua 17ª edição, já o bloco dos empresários Fernando Jorge e Wéthina Oliveira chega ao 12º ano mantendo o atendimento premium aos foliões, que participam da festa anualmente. A concentração será ao meio dia no Café Nice. No local, além do um palco e da decoração temática, os participantes poderão acompanhar o trio elétrico a partir das 18h rumo ao Parque Vaca Brava, onde os foliões de todos os outros blocos se encontram para apresentação de um artista do samba nacional.

Mario Broder

Além de vocalista nos grupos Funk ‘N Lata (entre 2000 e 2003) e Farofa Carioca (de 2004 até 2013). Também estreou como ator, vivendo o grande Wilson Baptista no filme “Noel Rosa – O poeta da Vila”, dirigido por Ricardo Van Steen. E mais recentemente interpretou o cantor Laila no Filme Trinta de Paulo Machline sobre a vida do Carnavalesco Joãozinho Trinta.

Ivo Meirelles

Cantor, compositor e multi-instrumentista, Ivo Meirelles nasceu e começou sua carreira na Mangueira. Tornou-se nome bastante conhecido quando compôs para a própria Mangueira, o famoso “Tem xinxin e Acarajé” (Samba enredo campeão do carnaval 1986). Na década de 90, descoloriu os cabelos e montou o “Funk’n Lata” – grupo musical que mistura Samba com elementos de funk, soul, pop rock e MPB.

Ivo Meirelles esteve presente em três edições do Rock in Rio. Em 2001 (Tenda Brasil), em 2011 e 2013 (palco Sunset), tendo a participado, também, na primeira edição Festival em Lisboa, no ano de 2004.

