Calendário de apresentações do Sesc Goiânia

Confira a última apresentação do Teatro Sesc Centro deste mês de Janeiro e a programação de Fevereiro. O Teatro Sesc Centro fica no Sesc Centro, localizado na Rua 15, esquina com Rua 19, Centro – Goiânia (GO). Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo site sescgo.com.br/teatrosesccentro.

Janeiro

Show Mulher

Artista: Elen Lara e Trio (GO)

Data: 31/01 – quinta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: MPB

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 90 min

Neste show a cantora e pianista Elen Lara apresenta canções autorais de seus álbuns que passeiam pelo samba, bossa-nova, maxixe, além de um momento dedicado à melodia sentimental do compositor Heitor Villa Lobos e a Goiânia, música instrumental do pianista e arranjador Ricardo Leão, premiado por sua dinâmica trajetória musical nos palcos e na televisão

Preço: R$ 8 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10 (Conveniados)

R$ 11 (Meia-entrada)

R$ 22 (Inteira)

Fevereiro

Show: Do Fundo da Alma – Lançamento de DVD

Artistas: Tom Chris e Luiz Chaffin (GO)

Data: 01/02 – sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: MPClassificação Indicativa: Livre

Duração: 70 min

Lançamento do DVD “Do Fundo da Alma” do cantor Tom Chris. Show acústico com Tom Chris (voz e piano) e Luiz Chaffin (violão, viola e guitarra). O show é uma confraternização musical, revisitando grandes sucessos de compositores goianos e nacionais.

Preço: R$ 8 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10 (Conveniados)

R$ 11 (Meia-entrada)

R$ 22 (Inteira)

Espetáculo: Prosa Miúda

Grupo: Ju Cata Histórias (GO)

Data: 02/02 – sábado

Horário: 15h e 17h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação Indicativa: 1 ano

Duração: 60 min

“Prosa Miúda” tem como objetivo promover uma atividade lítero-musical para crianças em sua primeira idade, até 4 anos. A proposta é interagir por meio de ações simples, que exploram movimentos das mãos, olhos, cabeça, utilizando-nos de repetição de gestual e músicas voltadas para essa idade.

Preço: R$ 5 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 6 (Conveniados)

R$ 7 (Meia-entrada)

R$ 14 (Inteira)

Espetáculo: Beladona

Grupo: Nômades Grupo de Dança (GO)

Data: 07/02 – quinta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Dança

Classificação Indicativa: 10 anos

Duração: 55 min

Uma bela flor e um poderoso veneno, uma sutileza em breves, longos, rápidos e certeiros movimentos que envolvem e seduzem, por meio de uma poética hibrida e dualística. Que dá a vida e mata. Ingenuidade realçada por convicções que precisam ser reforçadas para não se deixar influenciar, cair, seduzir, trair-se. Promessa que não pode ser cumprida, resgate que não pode ser feito. A não ser? Por você.

Preço: R$ 8 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10 (Conveniados)

R$ 11 (Meia-entrada)

R$ 22 (Inteira)

Show: PatOcan

Grupo: PatOcan com participações especiais de Claudia Vieira, Débora di Sá e Cristiane Perné (GO)

Data: 08/02 – sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Instrumental

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 60 min

O Espetáculo do PatOcan traz uma sonoridade diferente e inusitada. Conta com guitarras dedilhadas com delicada firmeza, percussões de ritmos intrincados, timbres surpreendentes, um entrelaçamento de temas melódicos sutis e harmonias refinadas, um clima que une sutis pitadas de psicodelia e a liberdade do jazz. Esse é resumo da união de duas personalidades musicais que trabalham na cena de Goiânia: Sérgio Pato e Can Kanbay. O trabalho sonoro desta união resultou no CD e no Show PatOcan.

Entrada gratuita mediante retirada antecipada de ingressos

Espetáculo: João e Maria

Grupo: Cia Flor do Cerrado (GO)

Data: 09/02 – sábado

Horário: 15h e 17h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para criança

Classificação Indicativa: 3 anos

Duração: 55 min

A peça começa nos dias atuais. João e Maria adoram brincar, mas um dia, desobedecendo sua mãe, resolvem brincar no porão de sua casa. Quando eles abrem o baú de velharias, a aventura começa. Agora, no mundo da imaginação, eles vão viver uma aventura emocionante, divertida e educativa que vai encantar a todos.

Preço: R$ 5 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 6 (Conveniados)

R$ 7 (Meia-entrada)

R$ 14 (Inteira)

Espetáculo: Nefelibato

Grupo: LM Produções Artísticas (RJ)

Data: 12/02 (terça), 13/02 (quarta) e 14/02 (quinta)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Drama

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 60 min

No Governo Collor, a saída da nova equipe econômica foi confiscar a parte da caderneta de poupança da população. Muitos enlouqueceram. Esse é o caso de Anderson, de classe média alta, que amargou diversas perdas em sua vida, tornando-se um andarilho.

Preço: R$ 8 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10 (Conveniados)

R$ 11 (Meia-entrada)

R$ 22 (Inteira)

Show: Do Amor e da Liberdade

Grupo: Gilberto Correia e Banda Flor da Pele (GO)

Data: 15/02 – sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: MPB

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 90 min

O show tem o objetivo de dar sequência ao trabalho de divulgação do CD e DVD “Do Amor e da Liberdade”, tendo como base as músicas autorais desses dois trabalhos mesclados com hits da MPB. O CD conta com um repertório mais autoral e inédito, já o DVD é um registro dos maiores sucessos do artista, tais como, “Vida Cigana”, “Pé de Flor”, “Nós Dois”, “Recado para um Amigo Solitário”, “De Dois”, dentre outras.

Preço: R$ 8 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10 (Conveniados)

R$ 11 (Meia-entrada)

R$ 22 (Inteira)

Espetáculo: Era Uma Vez… Lendas Indígenas

Grupo Experimental de Teatro (GO)

Data: 16/02 – sábado

Horário: 15h e 17h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação Indicativa: 3 anos

Duração: 45 min

A peça faz um mergulho no universo dos mitos e das lendas da cultura indígena brasileira, com o intuito de mostrar valores culturais do índio, de modo a valorizar o imaginário, as crenças populares e a importância da preservação da natureza. O espetáculo é recortado com músicas folclóricas indígenas e apresenta uma cultura rica em beleza e conhecimento.

Preço: R$ 5 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 6 (Conveniados)

R$ 7 (Meia-entrada)

R$ 14 (Inteira)

Espetáculo: Quecosô, Oncotô, Oncovô – Goiás Singulares no Plural

Grupo: Teatro Destinatário (GO)

Data: 21/02 – quinta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Comédia

Classificação Indicativa: 10 anos

Duração: 50 min

Um grupo de artistas populares, em crise de identidade, parte em uma viagem pela história de Goiás, em busca de respostas para o “Quecosô?”, o “Oncotô? e o “Oncovô?”.

Preço: R$ 8 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10 (Conveniados)

R$ 11 (Meia-entrada)

R$ 22 (Inteira)

Show: Flor Djá Canta Gil

Grupo: Flor Djá (GO)

Data: 22/02 – sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Reggae – Surf Music

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 90 min

Este ano a banda Flor Djá completa 14 anos de estrada. Para comemorar decidiu fazer o show “Flor Djá canta Gil”, em homenagem à vida de um dos maiores artistas da música nacional e internacional, o mestre Gilberto Gil. No repertório, grandes clássicos de sua música que fazem dançar e relembrar a influência do reggae Brasil.

Preço: R$ 8 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 10 (Conveniados)

R$ 11 (Meia-entrada)

R$ 22 (Inteira)

Espetáculo: Tranças

Grupo: Teatro Destinatário (GO)

Data: 23/02 – sábado

Horário: 15h e 17h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro para crianças

Classificação Indicativa: 1 ano

Duração: 40 min

A pequena Bintou vive numa aldeia em Moçambique e seu grande sonho é ter tranças, mas isso não é permitido. Até que um dia, Bintou salva a vida de duas crianças de sua vizinhança. Será que ela ganhará um prêmio por sua esperteza e coragem?

Preço: R$ 5 (Trabalhadores do comércio e dependentes)

R$ 6 (Conveniados)

R$ 7 (Meia-entrada)

R$ 14 (Inteira)