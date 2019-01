Janeiro Branco | Associação de mulheres promove mesa redonda sobre saúde mental

Organizada pela BPW Associação de Mulheres e Negócios Profissionais com o apoio da vereadora Sabrina Garcez, a mesa redonda vai reunir psicólogos, psiquiatras e entidades de atendimento de saúde mental do município. O evento faz parte do calendário da campanha nacional Janeiro Branco: mês de cuidado da saúde mental e este ano tem como tema ‘Saúde mental: responsabilidade de todos’.

Apoiadora do projeto, a vereadora Sabrina Garcez ressalta a importância de se debater o assunto “Esse é um tema muito importante, mas infelizmente pouco debatido, sobretudo pelo poder público. É necessário discutir, pesquisar, embasar e principalmente oferecer soluções para as pessoas e famílias que sofrem com falta de assistência em saúde mental”, avalia Sabrina.

Participarão da mesa redonda: representantes da BPW Associação de Mulheres e Negócios Profissionais, Mara Suassuna (psicóloga), Ludmila Venturoli (psicóloga), Melissa Duarte (psiquiatra), José Pires (diretor geral CAPS Novo Mundo), Tiago Batista (psiquiatra e diretor técnico do CREDEQ), Sheila Cunha (diretora geral CAPS Girassol) e Sabrina Garcez (vereadora e apoiadora do projeto).

A Campanha Janeiro Branco: é uma campanha nacional dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito das suas vidas, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos.

O Janeiro Branco promove ações gratuitas dedicando-se a colocar os temas da Saúde Mental e Emocional em máxima evidência no mundo em nome da prevenção ao adoecimento emocional da humanidade.

Uma Campanha pensada, planejada e projetada para a promoção de Saúde Emocional nas vidas de todos os indivíduos que compõem a humanidade, buscando estratégias políticas, sociais e culturais para que o adoecimento emocional seja prevenido, conhecido e combatido em todos os campos, esferas, dimensões e espaços em que o humano se faz presente.